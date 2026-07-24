Tragiczny wypadek pod Radomiem. Pod kołami Skody zginęła 75-letnia Helena. 26-letni kierowca aresztowany

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-07-24 21:17

Tragiczny wypadek pod Radomiem. 75-letnia piesza została potrącona przez osobową Skodę. Kobieta zginęła na miejscu. Kierujący autem 26-letni Wojciech L. został zatrzymany. Okazało się, że mężczyzna prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Wiadomo już, kim była ofiara. To niezwykle ceniona w postać.

Służby na miejscu śmiertelnego potrącenia pieszej w Józefowie. O aresztowaniu kierowcy przeczytasz na SE.
Autor: KMP w Radomiu/ Materiały prasowe

Tragedia pod Radomiem. Nie żyje 75-letnia piesza

Do wypadku doszło w środę (22 lipca) około godz. 19 w Józefowie na terenie gminy Kowala. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 26-latek kierujący Skodą jadąc w kierunku Sołtykowa, potrącił pieszą. 75-latka poniosła śmierć na miejscu zdarzenia - informowała po zdarzeniu Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

26-latek kierował mimo zakazu

Młody kierowca na miejscu został przebadany na obecność alkoholu. Był trzeźwy, ale pobrano od niego również krew do dalszych badań na zawartość środków odurzających. Przy 26-latku mundurowi znaleźli mefedron! Co więcej, po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

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Kierowca tymczasowo aresztowany

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok. Aneta Góźdź, na posiedzeniu w piątek wieczorem (24 lipca) Sąd Rejonowy w Radomiu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Wojciecha L. na trzy miesiące.

Wcześniej mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód, gdzie usłyszał trzy prokuratorskie zarzuty.

Jak przekazała PAP, według śledczych kierujący Skodą umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doprowadził do potrącenia pieszej, co skutkowało jej zgonem na miejscu. W ocenie prokuratury kierowca nienależycie obserwował drogę, nie dostosował techniki i taktyki jazdy do panujących warunków i nie zachował bezpiecznej prędkości zapewniającej panowanie nad pojazdem.

Drugi zarzut, który usłyszał Wojciech L., dotyczył złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. 26-latek był nim objęty od 18 czerwca. Zgodnie z orzeczeniem sądu, mężczyzna miał nie siadać za kierownicą przez sześć miesięcy.

Trzeci zarzut dotyczył zaś posiadania mefedronu. Jak poinformowała prok. Góźdź, w przypadku pozytywnego wyniku badań na obecność środków odurzających w organizmie, postawione mu zarzuty zostaną uzupełnione.

Rzeczniczka powiedziała, że podejrzany przyznał się do spowodowania wypadku i jazdy samochodem wbrew zakazowi. Nie przyznał się natomiast do posiadania narkotyków.

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Wiadomo, kim była zmarła piesza. To ceniona w regionie postać

Jak się okazało, 75-letnią ofiarą wypadku była wieloletnia, zasłużona przewodniczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radomiu Helena Czarnecka. Informacje te przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych Koło Przewodników Terenowych przy Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu.

„Nasza Lenka była sympatyczną, zawsze uśmiechniętą, bardzo zaangażowaną w działalność naszego koła przewodnickiego Koleżanką. Zapamiętamy Cię jako wzór Przewodnika oraz dobrego, przyjaznego i empatycznego człowieka. Do zobaczenia na niebiańskich szlakach… (…) Z dużym zaangażowaniem promowała turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży. Przez wiele lat społecznie prowadziła wycieczki dla mieszkańców Radomia. Była współorganizatorem jubileuszowych zjazdów Koła Przewodników Terenowych. Aktywnie działała w Kole Przewodników przygotowując prelekcje, prowadząc wycieczki szkoleniowe. Za swoją działalność otrzymała Brązową Honorową Odznakę PTTK oraz tytuł Zasłużony Przewodnik PTTK” - czytamy w obszernym wpisie.

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