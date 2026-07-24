Harmonogram obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Znamy szczegóły

Wszystko zacznie się w sobotę, 25 lipca. Wtedy w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego zagra Błażej Król w ramach koncertu „Błażej Król i Goście”. Tego samego dnia ukaże się nowy album „Łączy nas…”, na którym znajdzie się 12 piosenek nawiązujących do wydarzeń z lata 1944 roku. Jak podkreślają twórcy, materiał ma przypominać o wartościach łączących ludzi ponad podziałami i upływem czasu.

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82. rocznica Powstania Warszawskiego. Spotkania i oficjalne obchody

Na 30 lipca na godzinę 11:00 zaplanowano wyjątkowe wydarzenie w Parku Wolności. Będzie to spotkanie uczestników Powstania Warszawskiego z prezydentem Karolem Nawrockim oraz Rafałem Trzaskowskim, włodarzem stolicy. W planach jest oficjalne wręczenie państwowych odznaczeń.

Kolejnego dnia, 31 lipca o godzinie 18:00, na placu Krasińskich odbędzie się polowa msza święta. Po nabożeństwie zebrani wezmą udział w Apelu Pamięci, a chętni będą mogli zostawić kwiaty przy Pomniku Powstania Warszawskiego.

Z kolei noc z 31 lipca na 1 sierpnia to czas dla miłośników teatru. Odbędzie się wówczas premierowy pokaz spektaklu „Było niegorąco”, wyreżyserowanego przez Aleksandrę Bielewicz. Sztuka opiera się na twórczości Mirona Białoszewskiego i Anny Świrszczyńskiej, którzy na własnej skórze doświadczyli wojennej rzeczywistości.

1 sierpnia – obchody Godziny W i marsze w Warszawie

Najistotniejsze momenty obchodów przypadają na 1 sierpnia. Punktualnie o godzinie 9:00 rano wystartują uroczystości przy ulicy Filtrowej 68. To właśnie tam płk Antoni Chruściel „Monter” wydał historyczny rozkaz o rozpoczęciu zbrojnego zrywu. Przy dawnej siedzibie Okręgu Warszawskiego AK zostaną złożone wieńce.

Na godzinę 10:00 wyznaczono spotkanie w parku Dreszera, tuż przy pomniku „Mokotów Walczący − 1944”. Następnie o 11:00 ruszy Marsz Mokotowa. Tłum przejdzie ulicą Puławską aż do monumentu „Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa” na ulicy Dworkowej. Tam również zaplanowano ceremonię składania kwiatów.

Najważniejszym punktem dnia będzie tradycyjna Godzina „W”. Punktualnie o 17:00 w całej Warszawie zawyją syreny alarmowe, a na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, przy pomniku Gloria Victis, odbędą się centralne uroczystości. W różnych częściach miasta zaplanowano także okolicznościowe pochody i zgromadzenia.

Powstanie Warszawskie. Koncerty i wieczorne iluminacje

Wieczorem, od 20:30 na placu Piłsudskiego będzie można wziąć udział w jubileuszowej, 20. odsłonie koncertu „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Uczestnicy wspólnie z chórem i orkiestrą pod batutą Bartłomieja Wąsika wykonają popularne powstańcze utwory. Wydarzenie pokaże na żywo TVP1, będzie je można śledzić również w social mediach Muzeum Powstania Warszawskiego.

O 21:00 uwaga przeniesie się na Kopiec Powstania Warszawskiego w Parku Akcji „Burza” na ulicy Bartyckiej. Organizatorzy zaplanowali podniesienie polskiej flagi oraz zapalenie „Ognia pamięci”, który dotrze tam wprost z Grobu Nieznanego Żołnierza dzięki „Sztafecie Pokoleń”. Dodatkowo zostaną złożone kwiaty, a sam pomnik zyska specjalną iluminację.

Przypomnijmy: Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Szacuje się, że wzięło w nim udział od 40 do 50 tysięcy bojowników. Zryw miał trwać kilka dni, jednak przeciągnął się na ponad dwa miesiące. Bilans był tragiczny – zginęło 18 tysięcy żołnierzy, a 25 tysięcy odniosło rany. Śmierć poniosło także blisko 180 tysięcy cywilów. Z miasta wyrzucono pół miliona ludzi, a Warszawa została niemal zrównana z ziemią przez niemieckie wojska.