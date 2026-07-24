Tomek zabił żonę i uciekł. Jego ciało znaleziono 300 km dalej

Tajemnicza zbrodnia na ul. Odkrytej w Warszawie

Do zbrodni doszło w nocy z 24 na 25 lipca 2022 roku w mieszkaniu przy ul. Odkrytej w Warszawie. Następnego dnia ciało kobiety znalazł członek rodziny i powiadomił policję. Śledczy od początku podejrzewali, że za zabójstwem stoi jej 40-letni mąż, Tomasz H. Według ustaleń po zbrodni uciekł z mieszkania. Motywy nie były wówczas znane.

W czasie zdarzenia w domu nie było dziecka małżeństwa. Według nieoficjalnych informacji przebywało na wakacjach, gdzie mieli do niego dołączyć rodzice.

Poszukiwania sprawcy

28 lipca policja opublikowała wizerunek poszukiwanego i poinformowała, że może ukrywać się w okolicach Zamościa.

− Poszukujemy 40-letniego Tomasza Harczuka podejrzanego o zabójstwo swojej żony w nocy z 24 na 25 lipca. Do zdarzenia doszło w Warszawie. Z naszych ustaleń wynika, że obecnie mężczyzna ukrywa się na terenie powiatu zamojskiego − poinformował wtedy rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek.

Policja podała również, że mężczyzna może poruszać się Volkswagenem Passatem kombi z 2000 roku. − Samochód mógł zostać porzucony lub zaparkowany w miejscu ustronnym lub na terenach leśnych − informował rzecznik.

Zarzuty i wyniki sekcji zwłok kobiety

Dzień później prokuratura przekazała wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety.

Prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga poinformował, że zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia mężczyźnie zarzutu zabójstwa.

− Wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów z art. 148 kodeksu karnego (zabójstwo) − powiedział prokurator.

Dodał również: − Mężczyzna jest poszukiwany. Sąd zastosował wobec niego areszt na 14 dni do listu gończego. Szukamy go w całym kraju.

Śledczy przekazali także wyniki sekcji. − Wyszło, że ma rany kłute klatki piersiowej, szyi i barku. Ujawniono też cechy gwałtownego duszenia kobiety − powiedział prokurator.

Tragiczny finał poszukiwań Tomasza H.

30 lipca sprawa zakończyła się w tragiczny sposób. Wieczorem policja została powiadomiona o odnalezieniu zwłok mężczyzny w lesie na terenie powiatu leżajskiego w województwie podkarpackim. To około 300 kilometrów od miejsca, w którym kilka dni wcześniej znaleziono ciało jego żony.

Tożsamość mężczyzny została potwierdzona.

− Policja została powiadomiona o odnalezieniu zwłok mężczyzny w lesie na terenie powiatu leżajskiego. Potwierdzono jego tożsamość, to poszukiwany za zabójstwo 40-letni mieszkaniec województwa lubelskiego − powiedział PAP Bartosz Wilk z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

Wyrok ws. zabójstwa na Nowym Świecie z 2022 roku