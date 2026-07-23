Potrącenie na torach kolejowych. Ranny został mężczyzna

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 23 lipca na torach kolejowych w Lesznowoli, na odcinku pomiędzy ulicami Słoneczną i Krasickiego. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, które udzielają pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. O zdarzeniu poinformował portal Piaseczno News.

Z informacji przekazanych przez portal wynika, że mężczyzna znajduje się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Do akcji zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował w rejonie zdarzenia.

Prowadzona akcja ratunkowa spowodowała utrudnienia w ruchu kolejowym. Na czas działań służb wstrzymano pociąg Intercity relacji Kraków – Olsztyn, jadący w kierunku Warszawy. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami oraz możliwymi zmianami w kursowaniu pociągów.

Na tę chwilę nie są znane okoliczności zdarzenia. Będą one wyjaśniane przez odpowiednie służby po zakończeniu akcji ratunkowej.

Apel służb o ostrożność

Służby apelują do osób przebywających w pobliżu torów kolejowych o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów. Przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych oraz ignorowanie sygnalizacji i zamkniętych przejazdów może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

W czasie prowadzonej akcji ratunkowej należy również stosować się do poleceń służb i nie zbliżać się do miejsca interwencji.

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