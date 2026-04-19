Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński nie są już razem. Tiktokerka wydała oficjalne oświadczenie

Koniec wielkiej miłości. Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński rozstali się

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński oficjalnie zakończyli swój wieloletni związek. Choć w mediach społecznościowych od pewnego czasu pojawiały się spekulacje o kryzysie w ich relacji, dla wielu sympatyków tiktokerki ta wiadomość wciąż stanowi spore zaskoczenie. Para dzieliła wspólne życie przez kilka lat, a jeszcze rok temu Nowosiński gorąco dopingował swoją partnerkę podczas jej zmagań o Kryształową Kulę na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". Z biegiem czasu sytuacja między nimi uległa jednak pogorszeniu, a publikowane ostatnio przez nich materiały tylko nasilały domysły o rozpadzie relacji.

W minionych dniach dawni zakochani udostępnili w internecie materiały wideo, z których jasno wynikało, że ich romantyczna historia dobiegła końca. Maria Jeleniewska pokazała nagranie, na którym z zadumą w samochodzie śpiewa utwór z repertuaru Kaśki Sochackiej, dodając optymistyczny opis: "Po każdej burzy wychodzi słońce". Z kolei Kuba Nowosiński opublikował jeszcze bardziej jednoznaczny wpis - wykorzystał piosenkę Ariany Grande "We can't be friends" i skomentował to słowami: "Tak będzie lepiej".

Oświadczenie Marii Jeleniewskiej. Tiktokerka potwierdza rozstanie z partnerem

Wszelkie wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane w niedzielę, 19 kwietnia. To właśnie wtedy Maria Jeleniewska przerwała milczenie i oficjalnie poinformowała opinię publiczną, że jej związek z Kubą Nowosińskim przeszedł do historii. Gwiazda internetu postanowiła również zwrócić się do swoich obserwatorów ze słowami wdzięczności.

"Cześć, przez ostatnie 5 lat dzieliliśmy się z Wami naszą codziennością. Czujemy się więc zobowiązani poinformować, że w tym tygodniu nasz związek się zakończył. Rozstajemy się w zgodzie i wzajemnym szacunku. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej drodze, dziękujemy za Wasze wsparcie i obecność przez ten cały czas" - napisała.

Takimi słowami internetowa twórczyni podsumowała ten etap swojego życia, doceniając fanów, którzy śledzili ich wspólne losy. Warto zaznaczyć, że dokładnie taki sam komunikat pojawił się również na oficjalnym profilu Kuby Nowosińskiego.

