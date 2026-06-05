Szokujące duety i trio na festiwalu w Opolu! A i tak Wiśniewski "pozamiatał"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-05 20:40

W klimat 2. dnia Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wprowadziła widzów Agnieszka Woźniak-Starak. Gwiazda w niezwykle eleganckiej czerni odsłoniła ramiona i zaprosiła wszystkich na koncert "Premier". Kiedy na scenę wpadli razem Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Andrzej Krzywy, wszyscy zamarli! Trio zrobiło wielkie wrażenie, a to dopiero początek. Michał Wiśniewski nareszcie zaśpiewał słynną piosenkę "Do moich dzieci". Co za wzruszenie!

W piątek 5.06, o godz. 20:00 rozpoczął się koncert "Premiery" na festiwalu w Opolu. Koncert prowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki, a w klimat wieczoru wprowadziła nas zjawiskowo elegancka Agnieszka Woźniak-Starak.  

Jak oni śpiewają!

Drugi dzień Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął legendarny już "Koncert Premier". Na scenie pojawiły się zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek - laureatka nagrody Jury, oraz Katarzyna Żak - laureatka nagrody im. Karola Musioła. 

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Potem zaczęła się klasyczna rywalizacj wielkich gwiazd. Na scenie wystąpiły szokujące zespoły, jak np. trio w składzie: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Andrzej Krzywy

Kiedy jednak na opolską scenę wskoczył Michał Wiśniewski i wykonał długo zapowiadany nowy utwór "Do moich dzieci" - całe Opole zamarło! W oczach opolskiej publiczności widać było łzy, a i przed telewizorem widzowie mieli ciary. 

Największe gwiazdy na scenie w Opolu

W konkursie z premierowymi utworami występują:  

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska („Fale”)  
  • Michał Wiśniewski („Do moich dzieci”)  
  • Kuba Szmajkowski („Porto”)  
  • Vix.N („Stara Dusza”)  
  • Poparzeni Kawą Trzy („Twoje oczy”)  
  • Maciej Skiba („Wołam”)  
  • Darya i Fabijański („Nieidealna”)  
  • Krzysztof Iwaneczko („Zatrzymaj się”)  
  • Sargis („Ziemia”)  
  • zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland – Jan Piwowarczyk (“Halo Houston”) 

Sebastian Fabijański wkroczył na scenę tanecznym krokiem. Ubrany w jasne kolory, rozbujany gwiazdor wykonał swój utwór z Daryą jako ostatni. To także bardzo ciekawy duet, który rozbujał Opole!

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Steczkowska świętuje "Dziewczynę szamana"!

A potem zobaczymy koncert wielkiej ikony polskiej muzyki. Justyna Steczkowska będzie świętować 30-lecie swojej debiutanckiej płyty pt. "Dziewczyna szamana". Występ Justyny Steczkowskiej odbędzie się w czasie, gdy będą liczone głosy telewidzów, oddane na premierowe piosenki. 

Noc w rytmie rapu

Drugi dzień festiwalu w Opolu zamknie impreza rapowa. Na scenie spotkają się różne generacje raperów. Czy czekają nas równie szokujące zestawienia, jak w koncercie premier?Koncert "Hip-Hop. Jedno podwórko 2" poprowadzi CNE, czyli Tomasz Kleyff. Na scenie wystąpią:

  • Vienio X Kosi
  • DonGuralesko
  • Fukaj x Zalia
  • Łona
  • Sarius
  • Ryfa Ri
  • Eldo
  • Grammatik
  • OG Kamka
  • Molesta Ewenement
  • Numer Raz

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Fabijański będzie konkurować z Wiśniewskim
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SEBASTIAN FABIJAŃSKI
AGNIESZKA WOŹNIAK-STARAK
KAMIL BEDNAREK
PATRYCJA MARKOWSKA
ANDRZEJ KRZYWY
Michał Wiśniewski