Szokujące duety i trio na festiwalu w Opolu! A i tak Wiśniewski "pozamiatał"

W piątek 5.06, o godz. 20:00 rozpoczął się koncert "Premiery" na festiwalu w Opolu. Koncert prowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki, a w klimat wieczoru wprowadziła nas zjawiskowo elegancka Agnieszka Woźniak-Starak.
Jak oni śpiewają!
Drugi dzień Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął legendarny już "Koncert Premier". Na scenie pojawiły się zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek - laureatka nagrody Jury, oraz Katarzyna Żak - laureatka nagrody im. Karola Musioła.
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Potem zaczęła się klasyczna rywalizacj wielkich gwiazd. Na scenie wystąpiły szokujące zespoły, jak np. trio w składzie: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Andrzej Krzywy.
Kiedy jednak na opolską scenę wskoczył Michał Wiśniewski i wykonał długo zapowiadany nowy utwór "Do moich dzieci" - całe Opole zamarło! W oczach opolskiej publiczności widać było łzy, a i przed telewizorem widzowie mieli ciary.
Największe gwiazdy na scenie w Opolu
W konkursie z premierowymi utworami występują:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska („Fale”)
- Michał Wiśniewski („Do moich dzieci”)
- Kuba Szmajkowski („Porto”)
- Vix.N („Stara Dusza”)
- Poparzeni Kawą Trzy („Twoje oczy”)
- Maciej Skiba („Wołam”)
- Darya i Fabijański („Nieidealna”)
- Krzysztof Iwaneczko („Zatrzymaj się”)
- Sargis („Ziemia”)
- zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland – Jan Piwowarczyk (“Halo Houston”)
Sebastian Fabijański wkroczył na scenę tanecznym krokiem. Ubrany w jasne kolory, rozbujany gwiazdor wykonał swój utwór z Daryą jako ostatni. To także bardzo ciekawy duet, który rozbujał Opole!
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Steczkowska świętuje "Dziewczynę szamana"!
A potem zobaczymy koncert wielkiej ikony polskiej muzyki. Justyna Steczkowska będzie świętować 30-lecie swojej debiutanckiej płyty pt. "Dziewczyna szamana". Występ Justyny Steczkowskiej odbędzie się w czasie, gdy będą liczone głosy telewidzów, oddane na premierowe piosenki.
Noc w rytmie rapu
Drugi dzień festiwalu w Opolu zamknie impreza rapowa. Na scenie spotkają się różne generacje raperów. Czy czekają nas równie szokujące zestawienia, jak w koncercie premier?Koncert "Hip-Hop. Jedno podwórko 2" poprowadzi CNE, czyli Tomasz Kleyff. Na scenie wystąpią:
- Vienio X Kosi
- DonGuralesko
- Fukaj x Zalia
- Łona
- Sarius
- Ryfa Ri
- Eldo
- Grammatik
- OG Kamka
- Molesta Ewenement
- Numer Raz
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