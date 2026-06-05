Szokujące duety i trio na festiwalu w Opolu! A i tak Wiśniewski "pozamiatał"

W piątek 5.06, o godz. 20:00 rozpoczął się koncert "Premiery" na festiwalu w Opolu. Koncert prowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki, a w klimat wieczoru wprowadziła nas zjawiskowo elegancka Agnieszka Woźniak-Starak.

Jak oni śpiewają!

Drugi dzień Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął legendarny już "Koncert Premier". Na scenie pojawiły się zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek - laureatka nagrody Jury, oraz Katarzyna Żak - laureatka nagrody im. Karola Musioła.

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Potem zaczęła się klasyczna rywalizacj wielkich gwiazd. Na scenie wystąpiły szokujące zespoły, jak np. trio w składzie: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Andrzej Krzywy.

Kiedy jednak na opolską scenę wskoczył Michał Wiśniewski i wykonał długo zapowiadany nowy utwór "Do moich dzieci" - całe Opole zamarło! W oczach opolskiej publiczności widać było łzy, a i przed telewizorem widzowie mieli ciary.

Największe gwiazdy na scenie w Opolu

W konkursie z premierowymi utworami występują:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska („Fale”)

Michał Wiśniewski („Do moich dzieci”)

Kuba Szmajkowski („Porto”)

Vix.N („Stara Dusza”)

Poparzeni Kawą Trzy („Twoje oczy”)

Maciej Skiba („Wołam”)

Darya i Fabijański („Nieidealna”)

Krzysztof Iwaneczko („Zatrzymaj się”)

Sargis („Ziemia”)

zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland – Jan Piwowarczyk (“Halo Houston”)

Sebastian Fabijański wkroczył na scenę tanecznym krokiem. Ubrany w jasne kolory, rozbujany gwiazdor wykonał swój utwór z Daryą jako ostatni. To także bardzo ciekawy duet, który rozbujał Opole!

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Steczkowska świętuje "Dziewczynę szamana"!

A potem zobaczymy koncert wielkiej ikony polskiej muzyki. Justyna Steczkowska będzie świętować 30-lecie swojej debiutanckiej płyty pt. "Dziewczyna szamana". Występ Justyny Steczkowskiej odbędzie się w czasie, gdy będą liczone głosy telewidzów, oddane na premierowe piosenki.

Noc w rytmie rapu

Drugi dzień festiwalu w Opolu zamknie impreza rapowa. Na scenie spotkają się różne generacje raperów. Czy czekają nas równie szokujące zestawienia, jak w koncercie premier?Koncert "Hip-Hop. Jedno podwórko 2" poprowadzi CNE, czyli Tomasz Kleyff. Na scenie wystąpią:

Vienio X Kosi

DonGuralesko

Fukaj x Zalia

Łona

Sarius

Ryfa Ri

Eldo

Grammatik

OG Kamka

Molesta Ewenement

Numer Raz

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