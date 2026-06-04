Darya wystąpi z Sebastianem Fabijańskim w Opolu. Kim jest piosenkarka?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-04 8:46

Darya to utalentowana piosenkarka, która weźmie udział w zbliżającym się Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Podczas konkursu Premiery zaprezentuje utwór "nieIDEALNA". Na scenie nie pojawi się jednak sama, ponieważ piosenka to efekt współpracy ze znanym aktorem i muzykiem, Sebastianem Fabijańskim. Co warto wiedzieć o tej wokalistce i kim dokładnie jest Darya?

Darya – kim jest wokalistka?

Pod pseudonimem Darya kryje się Daria Frączek. Artystka wywodząca się z Oławy łączy w sobie talenty wokalne, kompozytorskie oraz umiejętności pisania tekstów i produkcji muzycznej. Pierwsze kroki w świadomości szerszej publiczności stawiała jako półfinalistka popularnego show "Idol", a następnie konsekwentnie budowała swoją pozycję na rynku, działając solowo oraz angażując się w projekty z twórcami muzyki pop i elektronicznej. Przez ostatnie lata była zaangażowana w inicjatywę D.N.A. razem z Niziołem, gdzie odpowiadała za warstwę tekstową, partie wokalne i współprodukcję takich kompozycji jak "Trzy Metry", "Adios", "Obłuda" czy "Rosnę w Siłę". W swoim dorobku ma także autorskie single, chociażby "Życie na pokaz". Rok 2026 przyniósł jej kolaborację z Sebastianem Fabijańskim, z którym to stworzyła piosenkę "nieIDEALNA".

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Konkurs Premiery na Opolu 2026

Utwór "nieIDEALNA" to jedna z kompozycji, która w ramach tegorocznego festiwalu opolskiego powalczy o statuetki w konkursie Premier, gdzie przewidziano nagrody od jury oraz publiczności. Poza Daryą i Sebastianem Fabijańskim na opolskiej scenie w tej kategorii zaprezentują się także:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska wykonujący utwór "Fale",
  • Krzysztof Iwaneczko z piosenką "Zatrzymaj się",
  • zespół Poparzeni Kawą Trzy z "Twoje oczy",
  • Sargis śpiewający "Ziemia",
  • Maciej Skiba prezentujący "Wołam",
  • Kuba Szmajkowski w utworze "Porto",
  • Vix.N z kawałkiem "Stara dusza",
  • Michał Wiśniewski w piosence "Do moich dzieci",
  • Jasiek Piwowarczyk wykonujący "Halo Houston".
Darya i Sebastian Fabijański
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SEBASTIAN FABIJAŃSKI
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