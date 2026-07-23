Dziewczyna Mbappé w trójkącie! Ester Expósito ma w dorobku gorącą rolę w hicie Netfliksa

Partnerka Mbappé w serialu "Szkoła dla elity"

Ester Expósito, która prywatnie spotyka się obecnie z Kylianem Mbappé, wcieliła się w postać Carli Rosón w znanym serialu "Szkoła dla elity". Jej bohaterka żyła w związku z zamożnym Polo, a ich relacja sprawiała wrażenie perfekcyjnej. Wszystko uległo zmianie w momencie pojawienia się w ich życiu Christiana, chłopaka pochodzącego z niższej sfery społecznej. Cała trójka wdała się w skomplikowany układ, który opierał się na namiętności i poszukiwaniu korzyści. Ostatecznie ten miłosny trójkąt zakończył się niepowodzeniem ze względu na liczne kłamstwa i machinacje, jednak sam wątek wywołał ogromne poruszenie wśród widzów. Momenty z udziałem Ester Expósito szybko zyskały miano virala w internecie, ponieważ aktorka dzieliła pikantne sceny jednocześnie z dwoma mężczyznami. W te role wcielili się Álvaro Rico oraz Miguel Herrán. Zdjęcia ilustrujące te wydarzenia można obejrzeć w dołączonej do materiału galerii.

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Kim jest partnerka Kyliana Mbappé?

Ester Expósito to modelka i aktorka pochodząca z Hiszpanii, która przyszła na świat 26 stycznia 2000 roku w stolicy tego kraju, Madrycie. Swoje pierwsze kroki w świecie artystycznym stawiała jeszcze w wieku nastoletnim, co zaowocowało zdobyciem dwóch wyróżnień Madrid Theatre Awards w kategorii najlepszej aktorki. Jej pierwsze telewizyjne pojawienie się miało miejsce w 2016 roku za sprawą seriali "Vis a Vis" oraz "Centro Médico", a w nieco bardziej znaczącej roli zadebiutowała w tytule "Estoy Vivo". Prawdziwy rozgłos na skalę światową zyskała dzięki postaci Carli Rosón we wspomnianym wcześniej hicie Netfliksa "Szkoła dla elity", co pozwoliło jej dołączyć do grona najbardziej znanych hiszpańskich gwiazd młodego pokolenia. Expósito ma również na koncie występy w takich serialach jak "Ktoś musi umrzeć", "Veneno" czy "Bandidos: Na tropie skarbu", a także w pełnometrażowych filmach: "Syn zemsty", "Wenus" i "Zagubieni pośród nocy". Poza karierą aktorską aktywnie działa w branży modowej i kosmetycznej, będąc ambasadorką znanych marek, w tym Bvlgari i Yves Saint Laurent Beauty, a jej poczynania w internecie obserwują miliony sympatyków z różnych zakątków globu.