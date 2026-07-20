Kylian Mbappe przez pomyłkę wrzucił intymne zdjęcie swojej dziewczyny. Skasował je za późno!

Kylian Mbappe amerykański mundial zakończył z 10 golami oraz 4 asystami i na drugich z rzędu mistrzostwach świata został królem strzelców. Kapitan reprezentacji Francji z pewnością jednak zakończył MŚ 2026 w poczuciem ogromnego niedosytu. "Trójkolorowi" byli głównym faworytem, a nie zdołali nawet zająć miejsca na podium.

Gwiazdorowi Realu Madryt powodzi się za to w życiu prywatnym. Francuskie i hiszpańskie media szeroko rozpisują się o jego romansie z piękną hiszpańską aktorką Ester Expósito, która mimo napiętego grafiku przyleciała specjalnie do USA, żeby oklaskiwać ukochanego w czasie meczu Francja - Szwecja.

Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Gorący romans piłkarza i aktorki

Kylian Mbappe i Ester Exposito oficjalnie nie potwierdzili, że są parą, ale ich wspólne zdjęcia i wymowne gesty rozwiewają wątpliwości. Tymczasem francuski piłkarz zaliczył na Instagramie zabawną wpadkę. Jak donosi "Marca", snajper Realu opublikował krótką relację ze zdjęciem, na którym jego hiszpańska ukochana ma na sobie koszulkę reprezentacji Francji z numerem 10 i opaską kapitana.

Dziewczyna Kyliana Mbappe zmęczyła go przed meczem z Hiszpanią?!

Intymne zdjęcie zostało zrobione w hotelowym pokoju. Post zniknął niemal natychmiast, ale kilku fanom udało się go uchwycić, zanim został skasowany. Zdjęcie zostało opublikowane około 5:30 rano, krótko po porażce Francji z Anglią (4:6) w meczu o 3. miejsce MŚ 2026, w którym Mbappe strzelił dwa gole. Prawdopodobnie piłkarz planował udostępnić zdjęcie tylko swoim znajomym, ale przez pomyłkę zostało ono opublikowane dla wszystkich jego obserwujących. Zabawna wpadka Francuza wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Zdjęcie zobaczycie w naszej galerii.

GALERIA: Kylian Mbappe omyłkowo opublikował zdjęcie swojej dziewczyny

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