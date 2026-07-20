Robert Lewandowski pochwalił się zdjęciami z finału MŚ i opadły nam szczęki! Nie uwierzysz, z kim strzelił sobie selfie!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-20 23:42

Robert Lewandowski finał mundialu obejrzał na żywo, siedząc w loży VIP obok legend reprezentacji Hiszpanii. Dobę po meczu pochwalił się na Instagramie, kogo jeszcze udało mu się spotkać w czasie wypadu do Nowego Jorku. Same megagwiazdy!

Robert Lewandowski niedawno rozpoczął treningi z Chicago Fire, więc nie miał daleko na rozgrywany pod Nowym Jorkiem finał mundialu. Polak obejrzał starcie Hiszpanii z Argentyną (1:0) na żywo w wyjątkowym towarzystwie. Obok "Lewego" w specjalnej loży VIP zasiadały największe legendy hiszpańskiej piłki, pamiętni mistrzowie świata z 2010 roku pokazywani wielokrotnie w trakcie transmisji. Iker Casillas, Xavi, Iniesta, David Villa, Carles Puyol, Sergio Ramos i inni dopingowali młodszych kolegów próbujących pójść w ich ślady, a obok nich kciuki za przyjaciół z FC Barcelony trzymał polski napastnik.

Nagrali Roberta Lewandowskiego po golu dla Hiszpanii! O tej reakcji mówią już wszyscy

Kiedy w 106. minucie Ferran Torres strzelił wreszcie zwycięskiego gola, w loży, w której siedział Robert Lewandowski, wybuchła euforia. Polak także bardzo ucieszył się z bramki hiszpańskiego snajpera Barcelony, co zarejestrowały kamery.

Dokładnie dobę po finale MŚ 2026 kapitan reprezentacji Polski pochwalił się zdjęciami z wypadu do Nowego Jorku. Jak się okazało, spotkał tam megagwiazdy światowego sportu. "Lewy" na Instagramie opublikował wspólne zdjęcia z Ronaldinho, Ronaldo i Novakiem Djokoviciem.

"Co to był za dzień! Wspaniały mecz, wspaniałe wspomnienia! Nowy Jork, jak zawsze przyjemność" - podzielił się emocjami Robert Lewandowski.

GALERIA: Robert Lewandowski na finale mundialu spotkał wielkie gwiazdy

Uśmiechnięty Robert Lewandowski na stadionie. Na miniaturach obok pucharu i w Nowym Jorku. Więcej przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 15
QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!
Pytanie 1 z 20
W którym klubie nie grał Robert Lewandowski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
MUNDIAL 2026