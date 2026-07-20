Robert Lewandowski pochwalił się zdjęciami z finału MŚ i opadły nam szczęki! Nie uwierzysz, z kim strzelił sobie selfie!

Robert Lewandowski niedawno rozpoczął treningi z Chicago Fire, więc nie miał daleko na rozgrywany pod Nowym Jorkiem finał mundialu. Polak obejrzał starcie Hiszpanii z Argentyną (1:0) na żywo w wyjątkowym towarzystwie. Obok "Lewego" w specjalnej loży VIP zasiadały największe legendy hiszpańskiej piłki, pamiętni mistrzowie świata z 2010 roku pokazywani wielokrotnie w trakcie transmisji. Iker Casillas, Xavi, Iniesta, David Villa, Carles Puyol, Sergio Ramos i inni dopingowali młodszych kolegów próbujących pójść w ich ślady, a obok nich kciuki za przyjaciół z FC Barcelony trzymał polski napastnik.

Nagrali Roberta Lewandowskiego po golu dla Hiszpanii! O tej reakcji mówią już wszyscy

Kiedy w 106. minucie Ferran Torres strzelił wreszcie zwycięskiego gola, w loży, w której siedział Robert Lewandowski, wybuchła euforia. Polak także bardzo ucieszył się z bramki hiszpańskiego snajpera Barcelony, co zarejestrowały kamery.

Dokładnie dobę po finale MŚ 2026 kapitan reprezentacji Polski pochwalił się zdjęciami z wypadu do Nowego Jorku. Jak się okazało, spotkał tam megagwiazdy światowego sportu. "Lewy" na Instagramie opublikował wspólne zdjęcia z Ronaldinho, Ronaldo i Novakiem Djokoviciem.

"Co to był za dzień! Wspaniały mecz, wspaniałe wspomnienia! Nowy Jork, jak zawsze przyjemność" - podzielił się emocjami Robert Lewandowski.

GALERIA: Robert Lewandowski na finale mundialu spotkał wielkie gwiazdy

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