Kolejne ofiary po finale MŚ 2026. Kibic miał zawał podczas oglądania meczu

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-21 10:07

Mistrzostwa Świata 2026 przeszły do historii, ale bilans po meczu finałowym Hiszpania - Argentyna robi się coraz gorszy. Do śmiertelnych ofiar z Hiszpanii należy doliczyć 3 osoby z kraju Ameryki Południowej. W Buenos Aires 67-letni kibic zmarł na zawał serca podczas oglądania meczu w telewizji.

Tłum kibiców z flagami Argentyny wokół autokaru po finale MŚ. O tragicznych skutkach emocji przeczytasz na SE.
Autor: Gustavo Garello/ Associated Press
  • 2 ofiary śmiertelne po finale MŚ w Hiszpanii to nie koniec tragicznego bilansu.
  • W Argentynie śmierć przy okazji finałowego meczu mundialu poniosły 3 osoby.
  • Jedną z nich jest 67-letni kibic, który zmarł na zawał podczas oglądania starcia Argentyny z Hiszpanią w TV.

Finał MŚ 2026 i 3 kolejne ofiary w Argentynie

Finał Hiszpania - Argentyna elektryzował cały świat, a co dopiero te dwa kraje. Starcie mistrzów Europy z obrońcami tytułu i mistrzami Ameryki Południowej nie dostarczyło wielu piłkarskich fajerwerków, w przeciwieństwie do emocji. Po ostatnim gwizdku w dogrywce w Hiszpanii wybuchła euforia, z kolei w Argentynie rozpacz. Nocna fiesta w mieście Ciudad Rodrigo niedaleko granicy z Portugalią zakończyła się tragiczną śmiercią 13-letniego chłopca, który ucierpiał w wyniku zawalenia się zabytkowej fontanny. Kilka godzin później potwierdzono drugą ofiarę śmiertelną w miejscowości Sonseca, podczas świętowania w strefie kibica na głównym placu.

MŚ 2026: Już dwie ofiary śmiertelne świętowania w Hiszpanii

Ten bilans zrobił się jeszcze gorszy po komunikatach lokalnych władz Argentyny. W związku z finałem MŚ 2026 śmierć w tym kraju poniosły 3 osoby. W Buenos Aires 67-letni mężczyzna zmarł na zawał serca podczas oglądania meczu w telewizji. Dwie pozostałe ofiary to oddzielne wypadki.

W Rosario, rodzinnym mieście Leo Messiego, 45-letnia kobieta spadła z jadącego samochodu terenowego na asfalt, natomiast w miejscowości Neuquen jedna osoba zginęła, a trzy zostały poważnie ranne wskutek eksplozji petardy.

Warto dodać, że hiszpańskie władze informowały wcześniej o 80 poszkodowanych osobach. W związku z podjętymi działaniami służb na terenie kraju nowych mistrzów świata zatrzymano 12 osób.

Awantura po finale MŚ Hiszpania - Argentyna
Galeria zdjęć 29
BIJATYKA PIŁKARZY PO FINALE MUNDIALU!

Ta treść jest częścią płatnej współpracy z Google w celu promowania Google Trends.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARGENTYNA
PIŁKA NOŻNA
HISZPANIA
MUNDIAL 2026