Kolejne ofiary po finale MŚ 2026. Kibic miał zawał podczas oglądania meczu

- 2 ofiary śmiertelne po finale MŚ w Hiszpanii to nie koniec tragicznego bilansu.
- W Argentynie śmierć przy okazji finałowego meczu mundialu poniosły 3 osoby.
- Jedną z nich jest 67-letni kibic, który zmarł na zawał podczas oglądania starcia Argentyny z Hiszpanią w TV.
Finał MŚ 2026 i 3 kolejne ofiary w Argentynie
Finał Hiszpania - Argentyna elektryzował cały świat, a co dopiero te dwa kraje. Starcie mistrzów Europy z obrońcami tytułu i mistrzami Ameryki Południowej nie dostarczyło wielu piłkarskich fajerwerków, w przeciwieństwie do emocji. Po ostatnim gwizdku w dogrywce w Hiszpanii wybuchła euforia, z kolei w Argentynie rozpacz. Nocna fiesta w mieście Ciudad Rodrigo niedaleko granicy z Portugalią zakończyła się tragiczną śmiercią 13-letniego chłopca, który ucierpiał w wyniku zawalenia się zabytkowej fontanny. Kilka godzin później potwierdzono drugą ofiarę śmiertelną w miejscowości Sonseca, podczas świętowania w strefie kibica na głównym placu.
MŚ 2026: Już dwie ofiary śmiertelne świętowania w Hiszpanii
Ten bilans zrobił się jeszcze gorszy po komunikatach lokalnych władz Argentyny. W związku z finałem MŚ 2026 śmierć w tym kraju poniosły 3 osoby. W Buenos Aires 67-letni mężczyzna zmarł na zawał serca podczas oglądania meczu w telewizji. Dwie pozostałe ofiary to oddzielne wypadki.
W Rosario, rodzinnym mieście Leo Messiego, 45-letnia kobieta spadła z jadącego samochodu terenowego na asfalt, natomiast w miejscowości Neuquen jedna osoba zginęła, a trzy zostały poważnie ranne wskutek eksplozji petardy.
Warto dodać, że hiszpańskie władze informowały wcześniej o 80 poszkodowanych osobach. W związku z podjętymi działaniami służb na terenie kraju nowych mistrzów świata zatrzymano 12 osób.
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