Roxie Węgiel całuje się z mężem w Rzymie. Pokazała zdjęcia w białej pościeli! Co za czułości!

Roxie Węgiel z mężem w Rzymie. Mnóstwo czułości!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili na chwilę uciec od zawodowych obowiązków i wybrali się do jednego z najbardziej romantycznych miast świata - Rzymu. Ich lipcowy wyjazd błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów, bo zakochani nie szczędzili sobie czułości, a do sieci trafiły zdjęcia, które pokazują, jak spędzali wspólne chwile.

Na fotografiach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak para spaceruje po klimatycznych uliczkach Wiecznego Miasta, kosztuje włoskich przysmaków i odwiedza luksusowe butiki. Nie zabrakło też ujęć pełnych czułości - przytulania, pocałunków i zakochanych spojrzeń. Największe emocje wzbudziło jednak zdjęcie z hotelowego łóżka, na którym Roxie zapozowała zakopana w białej pościeli. Fani zgodnie uznali, że para wygląda na szczęśliwszą niż kiedykolwiek.

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Kochają to miasto

Rzym nie jest dla zakochanych przypadkowym kierunkiem. Wokalistka przyznała, że stolica Włoch należy do ich ulubionych miejsc i chętnie wracają tam, gdy tylko mogą znaleźć chwilę wolnego. Wyjazdy zazwyczaj są okazją do złapania oddechu po intensywnym czasie pełnym projektów zawodowych.

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Pod zdjęciami szybko pojawiły się setki komentarzy. Internauci zachwycali się nie tylko romantyczną atmosferą, ale również stylem pary i malowniczymi kadrami z włoskiej stolicy. Zakochani wyglądają jak nowożeńcy na kolejnym miesiącu miodowym! Prawda?

"Najpiękniejsza", "Pięknie się patrzy na waszą miłość", "Starzy na wakacjach", "Piękne miasto pełne miłości, tak samo jak wy, cudownie popatrzeć", "Słodziaki" - pisali internauci.

Niektórzy przyznali, że ujęło ich zdjęcie, na którym widać... lot Roksany na łóżko. ZDJĘCIA znajdziecie w naszej GALERII.

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