Niby wesele na bogato, a menu zaskakuje! Kevin Mglej pokazał, co jedli goście

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-06 22:16

Luksusowa włoska willa, bajkowa sceneria i goście z pierwszych stron gazet. Ślub Oli Nowak wyglądał jak z filmu, ale jedna rzecz może zaskakiwać. Kevin Mglej pokazał menu weselne, a wiele osób może przecierać oczy ze zdumienia. Choć uroczystość była zorganizowana z ogromnym rozmachem, karta dań wydaje się wyjątkowo skromna.

Niby wesele na bogato, a menu zaskakuje! Kevin Mglej pokazał, co jedli goście

Ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka był jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich dni. We włoskiej posiadłości bawiły się gwiazdy internetu i show-biznesu, a wśród nich Roksana Węgiel i Kevin Mglej. To właśnie mąż piosenkarki opublikował zdjęcie weselnego menu, ujawniając, czym częstowano gości podczas przyjęcia. I trzeba przyznać, że wybór potraw może zaskoczyć.

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Wesele za fortunę, ale karta dań bardzo krótka. Kevin Mglej wszystko pokazał na weselu Oli Nowak

Z udostępnionej karty wynika, że na weselnym stole znalazły się zaledwie dwa główne dania. Na początek goście otrzymali maltagliati z białym ragù z wołowiny Chianina. To klasyczna propozycja kuchni toskańskiej - ręcznie robiony makaron o nieregularnym kształcie podawany z długo duszonym mięsnym sosem przygotowanym na bazie białego wina, warzyw i aromatycznych ziół.

Drugim daniem był grillowany stek z wołowiny Chianina, uznawany za jedną z największych kulinarnych wizytówek Toskanii. Mięso tej wyjątkowej włoskiej rasy słynie z delikatności i intensywnego smaku, a tradycyjnie serwowane jest w wersji lekko krwistej.

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Choć oba dania uchodzą za wykwintne i przygotowywane są z produktów najwyższej jakości, trudno nie zauważyć, że jak na wesele organizowane z takim przepychem menu wygląda dość nietypowo. Przy luksusowej oprawie i spektakularnej lokalizacji wiele osób mogłoby spodziewać się znacznie bardziej rozbudowanej uczty.

Ola Nowak najwyraźniej postawiła na włoską tradycję i lokalne smaki zamiast długiej listy potraw. Menu było krótkie, ale bazowało na regionalnych specjałach uznawanych za prawdziwe rarytasy. Zjedlibyście coś z tej listy?

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Zobacz naszą galerię: Niby wesele na bogato, a menu zaskakuje! Kevin Mglej pokazał, co jedli goście

Niby wesele na bogato, a menu zaskakuje! Kevin Mglej pokazał, co jedli goście
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