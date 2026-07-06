Ola Nowak powiedziała "TAK"! Luksusowa ceremonia robi wrażenie

Ola Nowak od tygodni budowała napięcie wokół jednego z najważniejszych dni w swoim życiu. Influencerka skrupulatnie relacjonowała przygotowania - od panieńskich atrakcji, przez wybór sukni, aż po ostatnie godziny przed ceremonią. Ślub odbył się w malowniczej scenerii włoskiej willi Villa la Torre di Pila, gdzie para zebrała najbliższych przyjaciół i rodzinę. Już wcześniej wiadomo było, że wydarzenie będzie dopracowane w każdym detalu, jednak nikt nie spodziewał się aż tak widowiskowej oprawy.

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Wielki dzień influencerki! Ola Nowak została żoną

Na kilka dni przed ceremonią w mediach społecznościowych Oli panował prawdziwy ślubny szał. Był wieczór panieński, wspólne wyjazdy, zdjęcia zza kulis i emocjonalne relacje. Wśród gości pojawiły się znane nazwiska ze świata internetu, m.in. Andziaks, która towarzyszyła przyszłej pannie młodej w świętowaniu.

Co ciekawe, influencerka nie zapomniała o… nietypowych przesądach. Aby "zagwarantować" dobrą pogodę, miała zakopać w ogrodzie kiełbasę - co wśród fanów wywołało ogromne rozbawienie i falę komentarzy.

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W dniu ślubu emocje sięgnęły zenitu. Pogoda do ostatniej chwili była niepewna, jednak tuż przed ceremonią wydarzyło się coś zaskakującego. Uroczystość odbyła się w plenerze, w otoczeniu zieleni i eleganckiej włoskiej architektury. W pewnym momencie uwagę gości przykuł również… niecodzienny "moment wejścia" pana młodego, który pojawił się w scenie stylizowanej na efektowne zejście z budynku, co w sieci szybko zostało określone jako "sfrunięcie z okna".

Na ślubie nie zabrakło także muzycznej niespodzianki. Goście mogli usłyszeć występ Roksany Węgiel, która uświetniła ceremonię swoim wykonaniem, nadając wydarzeniu jeszcze bardziej bajkowego klimatu.

Para młoda podzieliła się także krótkim, emocjonalnym wpisem:

Witajcie w naszej bajce. Tworzymy kolejny rozdział. Teraz już jako mąż i żona - napisali nowożeńcy.

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