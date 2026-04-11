O tym festiwalu mówią wszyscy! Polska gwiazda wydała majątek na trzy dni zabawy!

Aleksandra Kalita
2026-04-11 19:54

Trwa festiwal Coachella. To jedna z najpopularniejszych imprez muzycznych na świecie. Co roku przyciąga na scenę największych artystów muzyki pop i nie tylko. Jest to też ulubione wydarzenie sezonu gwiazd światowego show-biznesu i celebrytów. Polska influencerka podsumowała, ile kosztował ją wyjazd na festiwal. Zdecydowanie jest to zabawa dla bogatych.

Coachella: Influencerska impreza roku

W piątek rozpoczęła się kolejna edycja Coachella Valley Music and Arts Festival. To jeden z najpopularniejszych muzycznych festiwali na świecie. Co roku przyciąga na pustynię w Kalifornii największe gwiazdy światowej sceny. Znane twarze można zobaczyć nie tylko na scenie, ale również na terenie festiwalu. Coachella jest bowiem ulubionym wydarzeniem kwietnia dla celebrytów i influencerów, którzy przyciągają uwagę mediów oraz internautów. 

Na scenie zaprezentowała się już Sabrina Carpenter, a w sobotę będzie można obejrzeć koncert Justina Bibera. Kultowa Coachella jest dziś czymś znacznie więcej niż tylko festiwalem muzycznym. Stała się świętem popkultury, stylu życia i mody. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że część uczestników pojawia się na imprezie nie dla muzyki, ale dla internetowej sławy i lansu. Dla gwiazd show-biznesu jest niczym branżowe wydarzeni, którego nie można przegapić. Dla mniej znanych osób to okazja, by zaistnieć w mediach i pokazać się w otoczeniu największych nazwisk.

Coachella: Ile kosztuje trzydniowy wyjazd na festiwal?

Na Coachelli bawią się także polskie gwiazdy. W ostatnich latach w festiwalu uczestniczyli m.in. Patrycja Kazadi, Weronika Sowa, Maffashion, Karolina Gilon czy Angelika Mucha. Za taką przyjemność celebrytki musiały sporo zapłacić. Influencerka Ola Nowak postanowiła podsumować festiwalowe wydatki. W tym roku została w Polsce, ale ma już za sobą dwa wyjazdy na festiwal.

Tanio zdecydowanie nie było. Na Instagramie opublikowała nagranie, na którym szczegółowo opisała koszty. W sumie za trzydniową zabawę na Coachelli zapłaciła, bagatela, 19 tysięcy złotych! Za lot z Warszawy do Los Angeles zapłaciła 3 000 zł. Przejazd Uberem do Palm Springs wyniósł ją 1000 złotych, a to i tak wg niej tańsza opcja niż przelot samolotem.

Nocleg w jednym z polecanych ze współpracujących z organizatorami festiwalu hotelu, to "zaledwie" 8 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć opłatę za busa, który przewozi uczestników z hotelu na miejsce imprezy - 600 złotych za trzy dni przejazdów. Z kolei za trzydniowy karnet na festiwal trzeba zapłacić 2 500 złotych, a do pakietu VIP należy dopłacić dodatkowo niecałe trzy tysiące.

Internautów najbardziej zaskoczyły ceny... jedzenia. Ola Nowak stwierdziła, że dziennie na posiłki wydała około tysiąca złotych. Zdumionym fanom wytłumaczyła, że wliczyła w to napoje alkoholowe.

