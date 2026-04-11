Julia von Stein sprawiła sobie nowe auto. Jest luksusowe i kosztowało fortunę

Nowy nabytek Julii von Stein. Celebrytka sprawiła sobie maybacha

Julia von Stein zaprezentowała w sieci swój najnowszy samochód. Na jej kanale YouTube pojawiło się nagranie z odbioru auta, które celebrytka sprawiła sobie z okazji urodzin. Moment przekazania kluczyków do maybacha nie był zwykłą formalnością. Na miejscu pojawiła się mama Julii, jej narzeczony, a później nawet ksiądz, który poświęcił samochód.

Początkowo mama celebrytki nie była zachwycona jej zakupem.

Kupiłam sobie prezent! Tadam! Ale jaki ładny, biało-czarny!

- ekscytowała się Julia von Stein.

Co ty za głupoty gadasz. A po co ci to auto?

- dopytywała się matka.

No bo jest piękne

- uściśliła Julka.

Ty jesteś pie*dolnięta!

- skwitowała pani Beata.

Szybko jednak mama Julii zmieniła zdanie i doceniła walory nowego samochodu. Ostatecznie przyznała nawet, że córka ciężko pracuje i może spełniać swoje zachcianki.

To już trzecie auto Julii. Tym razem zakup tłumaczy wygodą

Jak wynika z nagrania w sieci, to już trzeci samochód w garażu celebrytki. Tym razem argumentowała, że potrzebuje tak luksusowego auta ze względu na dalekie podróże. Jej nowy maybach oferuje szereg udogodnień, dzięki którym można w nim poczuć się jak w klasie biznes w samolocie. Jest podnóżek, lusterko, a nawet wysuwana przesłona na okna, która zapewnia prywatność.

Szczęśliwa Julia prezentowała nowe cacko wszystkim członkom swojej rodziny.

Nowe auto Julii von Stein jest warte fortunę

Choć dokładna cena nowego auta von Stein nie została oficjalnie podana, mowa o luksusowym modelu, który - nawet na rynku wtórnym - wciąż osiąga bardzo wysokie kwoty. W przypadku takich samochodów, jak podaje Pudelek, ceny sięgają około 350 - 500 tysięcy złotych.

21

