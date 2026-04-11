Julia von Stein sprawiła sobie nowe auto. Jest luksusowe i kosztowało fortunę

Nowy nabytek Julii von Stein. Celebrytka sprawiła sobie maybacha
Julia von Stein zaprezentowała w sieci swój najnowszy samochód. Na jej kanale YouTube pojawiło się nagranie z odbioru auta, które celebrytka sprawiła sobie z okazji urodzin. Moment przekazania kluczyków do maybacha nie był zwykłą formalnością. Na miejscu pojawiła się mama Julii, jej narzeczony, a później nawet ksiądz, który poświęcił samochód.
Początkowo mama celebrytki nie była zachwycona jej zakupem.
Kupiłam sobie prezent! Tadam! Ale jaki ładny, biało-czarny!
- ekscytowała się Julia von Stein.
Co ty za głupoty gadasz. A po co ci to auto?
- dopytywała się matka.
No bo jest piękne
- uściśliła Julka.
Ty jesteś pie*dolnięta!
- skwitowała pani Beata.
Szybko jednak mama Julii zmieniła zdanie i doceniła walory nowego samochodu. Ostatecznie przyznała nawet, że córka ciężko pracuje i może spełniać swoje zachcianki.
Nie przegap: Julia von Stein przeszła lifting! Internauci ledwo ją poznali
To już trzecie auto Julii. Tym razem zakup tłumaczy wygodą
Jak wynika z nagrania w sieci, to już trzeci samochód w garażu celebrytki. Tym razem argumentowała, że potrzebuje tak luksusowego auta ze względu na dalekie podróże. Jej nowy maybach oferuje szereg udogodnień, dzięki którym można w nim poczuć się jak w klasie biznes w samolocie. Jest podnóżek, lusterko, a nawet wysuwana przesłona na okna, która zapewnia prywatność.
Szczęśliwa Julia prezentowała nowe cacko wszystkim członkom swojej rodziny.
Zobacz: Julia von Stein znów zaskakuje wyglądem. Pokazała się w mrocznej odsłonie
Nowe auto Julii von Stein jest warte fortunę
Choć dokładna cena nowego auta von Stein nie została oficjalnie podana, mowa o luksusowym modelu, który - nawet na rynku wtórnym - wciąż osiąga bardzo wysokie kwoty. W przypadku takich samochodów, jak podaje Pudelek, ceny sięgają około 350 - 500 tysięcy złotych.