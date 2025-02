Matka Julii von Stein zrobiła jej potężną awanturę. Wszyscy słyszeli te krzyki

Julia von Stein od dłuższego czasu dzieli się z widzami przebiegiem remontu swojego warszawskiego apartamentu. Choć na początku napotkała liczne trudności, udało jej się znaleźć odpowiednią ekipę budowlaną i wkrótce będzie mogła cieszyć się nowym, odświeżonym wnętrzem. Jednak zanim to nastąpi, pojawiła się kolejna nieoczekiwana przeszkoda – w najnowszym odcinku jej internetowego reality show niespodziewanie na placu budowy zjawiła się jej mama.

Spotkanie nie przebiegło w spokojnej atmosferze. Mama Julii von Stein nie kryła swojej frustracji związanej z tempem prac oraz decyzjami dotyczącymi aranżacji wnętrz. Jej surowa krytyka padała wprost na córkę, a obecność pani architekt nie powstrzymała jej od wyrażania swojego niezadowolenia w bardzo emocjonalny sposób.

Nie no, ty jesteś stuknięta na głowę. Przecież wyspa, nie kuchnia. Julka, ty jesteś naprawdę świrnięta. Mnie krew zalewa. Co żeś zrobiła z tą kuchnią?! Ty chcesz się tutaj za 1,5 miesiąca przeprowadzić?! (...) Wiesz, jakie ja mam tętno?! Ja mam tętno 150! – krzyczała wzburzona matka Julii von Stein .

Nagranie wywołało żywiołową dyskusję wśród widzów, którzy licznie komentowali zachowanie matki celebrytki. Część internautów współczuła Julii i podziwiała jej cierpliwość, inni nie kryli oburzenia, uznając zachowanie jej mamy za przesadnie impulsywne. Oto kilka z komentarzy, które pojawiły się pod filmem:

Ja podziwiam tę panią architekt za jej opanowanie w tej sytuacji🤣❤️ Julia też zachowała spokój, a mama to chodząca bomba.

Julka, masz anielską cierpliwość do słuchania tych wrzasków, podziwiam Cię!

Boże, ja bym oszalała od tego krzyku! Dorosła kobieta (Julia) i nie może samodzielnie żyć? Nawet gdyby popełniła błąd, to co? To NIC!