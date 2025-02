Julia von Stein posyła uśmiechy ukochanemu na stacji. Zatankowali do pełna i przemknęli na czerwonym

Gwiazdy "Bridgertonów" i "After razem!" Ależ to będzie miłość!

Julia von Stein: Dziedziczka trumiennego biznesu znalazła miłość?

Julia von Stein (28 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Jednak nie dostałaby się do "Królowych życia", gdyby nie wystawny tryb życia. Dziedziczna firmy z branży funeralnej nie kryje się ze swoją miłością do dóbr luksusowych. Niedawno nabyła mieszkanie za kilka milionów, a teraz rozgląda się za domem. Nie jest to jednak proste, bo celebrytka ma spore oczekiwana.

Od pewnego czasu Julia von Stein działa na własny rachunek. Odeszła z telewizji i postawiła na rozwój kariery w sieci. Jesienią 2024 wystartowała ze swoim kanałem na YouTube. Widzowie mogą zobaczyć tak kulisy jej pracy oraz problemy życia codziennego. Jednym z nich był brak miłości w jej życiu. Całkiem niedawno narzekała, że nie może znaleźć mężczyzny, który zakocha się w niej, a nie jej majątku. W akcie desperacji zdecydowała się na oblepienie samochodu napisami: "Szukam męża".

W ostatnich miesiącach paparazzi coraz częściej przyłapywali Julię w towarzystwie postawnego mężczyzny. Z czasem Julia sama przyznała, że jest zakochana! Wybrankiem serca ambitnej bizneswoman ma być jej ochroniarz, Marcin.

Julia von Stein z ukochanym zatankowali do pełna i przemknęli na czerwonym

Chociaż nowy ukochany von Stein pojawia się w jej programie, to celebrytka nie zdecydowała się na pokazanie jego twarzy. W jednym z wywiadów odpowiedziała, że po ślubie przestanie zamazywać jego twarz.

Ślubne dzwony jeszcze nie biją, ale para niemal się ze sobą nie rozstaje. Niedawno zajechali jej ogromnym Mercedesem klasy G na stację benzynową. Szczęśliwa Julia posyłała ukochanemu uśmiechy i zalotne spojrzenia. Po zatankowaniu do pełna udali się do budynku stacji, by opłacić rachunek na około 700 zł. Jednak nawet i to nie popsuło im humorów.

Partner celebrytki nie zapomniał o manierach i otworzył ukochanej drzwi do samochodu. Po tym sam zasiadł za kierownicą i odjechali w siną dal. Zakochanym musiało się gdzieś bardzo śpieszyć, bo nie zatrzymało ich nawet czerwone światło! Czyżby miłość silniejsza była niż przepisy drogowe?

