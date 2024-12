Julię von Stein widzowie poznali w popularnym programie TTV "Królowe życia". Kobieta jednak zdecydowała się zrezygnować z produkcji i działa obecnie na własny rachunek. Jej kanał na YouTubie obserwuje obecnie ponad 80 tysięcy osób. To właśnie tam gwiazda prezentuje swoją pracę oraz życie prywatne. Jakiś czas temu Julka poinformowała fanów, że znalazła miłość życia. Do nowego partnera miała przeprowadzić się w najnowszym odcinku. Nie wiadomo jednak czy do tego dojdzie, bo pojawiła się pierwsza kłótnia. To koniec miłości?

Na kanale Julii von Stein jakiś czas temu pojawił się odcinek jej programu, w którym kobieta wyjawiła, że w jej życiu uczuciowym coś się zmieniło. Pojawił się mężczyzna, który zawładnął jej sercem. Julka rozmawiała już o tym ze swoim ojcem, mamą oraz babcią. Niestety w najnowszym odcinku show pokłóciła się z ukochanym. Aż trudno uwierzyć, o co poszło!

Mogłoby się wydawać, że życie Julii von Stein usłane jest różami. Piękna, bogata i wykształcona kobieta ma wszystko, co może sobie wymarzyć. Niestety jak się okazuje, ona również ma różne problemy, z którymi jakoś musi sobie radzić. Niedawno ona i jej wybranek pokłócili się o energetyki, które Julka nałogowo pije.

Ta lodówka to jest przeginka. Tu nie ma nic do jedzenia, tu są same energetyki, tu jest sam syf - powiedział ukochany Julii.

Bo jemy na mieście - powiedziała Julia von Stein.

Ty musisz też normalnie jeść, ja chcę z tobą normalnie długo i szczęśliwie żyć. Musisz być zdrowa. Zaczniemy realizować bajkę od wyrzucenia tego... i wtedy będzie happy end. To się do niczego nie nadaje. No zobacz, co tu jest... - wyznał rozgoryczony mężczyzna.

Marcin posłuchaj mnie. Ja bez energetyka nie wytrzymam. Ja rano muszę wstać i tak jak ludzie piją kawę, ja muszę wypić energetyka, bo po kawie tracę przytomność - wykrzyczała Julia von Stein.

Normalni ludzie jedzą śniadanie - rzucił wyraźnie zdenerwowany Marcin.

Normalni ludzie piją kawę! Ty chcesz mi to w śmieci wyrzucić. Moje zakupy? Wiesz, ile to kosztowało? - zaczęła krzyczeć Julka.

No to oddamy jakiemuś żulowi, żeby miał siłę do życia. No nie wiem, ale to wyjeżdża - odpowiedział Marcin, który już rozłożył worek na śmieci.

Dlaczego chcesz mi dyktować, jak ja mam żyć? Wytłumacz mi to? Ty nie musisz tego pić, ani jeść - powiedziała wyraźnie zirytowana Julka.