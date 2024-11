Magda Gessler wyznaje: "jedzenie dobre może doprowadzić do BARDZO dobrego seksu!"

Julia von Stein szerszej publiczności znana jest z programu TTV "Królowe życia". Parę miesięcy temu zdecydowała się odejść z formatu i założyć własny kanał na YouTubie. To właśnie tam pokazuje swoją pracę oraz życie prywatne. Widać, że życie na własny rachunek i w zgodzie ze sobą jej służy, ponieważ w najnowszym odcinku poinformowała fanów, że znalazła miłość życia.

Julia von Stein znalazła miłość

Na kanale Julii von Stein pojawił się nowy odcinek jej programu i wszystko wskazuje na to, że w jej życiu uczuciowym coś się zmieniło. Pojawił się mężczyzna, który rozkochał ją w sobie. Celebrytka po rozmowie z koleżanką umówiła się na spotkanie ze swoim ojcem. Kiedy doszło do spotkania, ojciec Julki nie krył, że nie podoba mu się to, że jego córka poznała kolejnego "gołodupca". Wyjawił też, że zatrudnił detektywa, żeby ich śledzić.

Dlaczego całe życie oceniasz wszystkich przez pryzmat ekonomii? Ja nie szukam sponsora, tylko człowieka do życia - mówiła wyraźnie przejęta dziewczyna.

Ojciec wyjawił też, że cały czas utrzymuje Julię. Nie jest mu w smak, aby do tego doszedł nowy chłopak córki.

Ja będę do końca życia utrzymywał ciebie i jeszcze twojego gacha? Trzeba wybrać dziecko: albo pieniądze, albo miłość - powiedział jej ojciec w programie.

Julia na koniec przyznała, że cała rozmowa nie ma sensu, ale obiecała, że jeszcze pokaże, na co ją stać.

Ta rozmowa tato nie ma sensu. Nie dogadamy się. To jest moje życie. Nie będę wiecznie żyła pod wasze dyktando. Jeszcze się przekonasz, że się myliłeś - przyznała Julia von Stein.

Ojciec Julki nie dawał za wygraną. Na odchodne rzucił jeszcze, że jego córka zawsze zadawała się z patałachami.

Ja się nie raz przekonałem o twoich wyborach, nigdy nie mogłaś wybrać normalnie, tylko zawsze z jakimiś patałachami się zadawałaś - powiedział na zakończenie ojciec Julii.

