Julia von Stein pokazuje, jaka jest naprawdę. Nowy program gwiazdy to strzał w dziesiątkę?

Tak naprawdę była wychowywana przez dziadków. To ty babciu nauczyłaś mnie jak kochać, nauyczyłaś mnie jak być dobrym człowiekiem, co to znaczy czynić dobro. Nauczyłaś mnie, jak stroić się, malować się, to od ciebie zapaliłam pierwszego papierosa. Jak miałam 18 lat i rodzice wyrzucili mnie na zbity pysk z domu, to ty się mną zaopiekowałaś, Spałaś koło drzwi, patrząc czy czegoś sobie nie zrobię.