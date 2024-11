Julia von Stein jak Whitney Houston? Niestety, romansu z tego nie będzie

Julię von Stein można kojarzyć przede wszystkim z programu "Królowe życia". Choć produkcja nie jest już emitowana, to Julia nadal chciała pokazywać swoje życie, więc zdecydowała się na karierę influencerki. Celebrytka nie zamierza poprzestawać tylko na pokazywaniu swojego życia. Na Stadionie PGE Narodowym ogłosiła, że chciałaby rozpocząć swoją karierę muzyczną. Wyraziła nadzieję, że już niedługo tłum będzie wiwatował na jej cześć, gdy będzie stała na scenie!

To co dzieje się w moim życiu, to było coś co dwa lata temu nie miało prawa się wydarzyć. Nikt nie wierzy, ale ja wierzę, że za rok na tej scenie będę mogła się pojawić i zaśpiewać hit – mówi w nagraniu Julia von Stein.