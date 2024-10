Julia von Stein szuka domu za kilkanaście milionów! Nie zamierza oszczędzać

Julia von Stein szuka nowego domu

Julia von Stein ma dość życia singielki! Celebrytka rozpoczęła intensywne poszukiwanie partnera! 27-latka nawet okleiła swój luksusowy samochód napisem "szukam męża", aby oznajmić ten fakt nie tylko fanom, ale i całemu światu! To tylko jedna z ciekawostek na temat jej życia, którą możemy poznać, śledząc jej kanał na YouTube.

Julia von Stein świętuje urodziny swojego taty. „Coraz bliżej spadku"!

Julia von Stein ostatnio stwierdziła, że ma dość mieszkania w swoim apartamencie za 5 mln złotych, bo ten jest zdecydowanie dla niej za mały. Twierdzi, że brakuje jej pokoju gościnnego, a ona ma już dość spania na kanapie, gdy odwiedzi ją tata. Pojawiły się także insynuacje, że przez brak ogródka mama nie chce do niej przyjeżdżać.

W związku z tym Julia von Stein zdecydowała, że już czas poszukać dużego domu dla siebie, gdzie lepiej będzie mogła prezentować swoje życie. Wraz ze swoim tatą udała się do Konstancina-Jeziornej, by przyjrzeć się pięknym willom. Ceny w tym miejscu sięgają kilkanastu milionów złotych!

Taki dom marzy się Julii von Stein

Na oglądanie potencjalnych inwestycji Julia von Stein zerwała się bladym świtem i zabrała ze sobą tatę. Podczas wspólnego oglądania domów można dowiedzieć się, jakie wymagania ma celebrytka:

Mi podoba się coś nowoczesnego. Musi być nowoczesne. Ja muszę mieć potężne oszklenia – zaczęła Julia.

Celebrytkę interesowały tylko drogie wille warte kilkanaście milionów złotych.

Ty masz do mnie pretensje, że szukam domu za miliony, ale przepraszam... To ty wychowałeś żmiję. Ja w życiu już bym nie dała rady mieszkać na 30 m2 – mówiła do swojego ojca von Stein.

Dla Julii wymarzony dom to taki, który ma przynajmniej 300 metrów kwadratowych. Tata dopytywał ją, jaka mniej więcej ma to być inwestycja, na to Julia odpowiedziała: "To około 15 mln w górę".