Julia von Stein zdecydowała. Ani myśli mieszkać w bloku. Tata odpalił celną ripostę

Julia von Stein szuka męża, jednocześnie planuje zakup nieruchomości i przeprowadzkę. Ale łatwo nie jest. 28-latka musi podjąć masę ważnych decyzji, tymczasem rodzice nie zawsze to ułatwiają. Julia ma podejście zadaniowe i uważa, że jak coś sobie zaplanuje, to jej marzenie się ziści. Mama jednak wie swoje, a tata wbija ukochanej córce szpile. Co tym razem powiedział?