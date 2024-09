Julia von Stein w kontrowersyjnej kreacji. "Skąd ty wracasz?"

Julia von Stein, znana z takich programów jak Damy i wieśniaczki oraz Diabelnie boskie, prowadzi teraz internetowe vlogi, w których pokazuje swoje prawdziwe życie. W drugim odcinku swojego show Julia przygotowywała się do ślubu babci, wybierając suknię. Pomagała jej w tym Izabela Janachowska, znana ekspertka od ślubów. Wygląda na to, że kreacja przypadnie do gustu rodzinie...