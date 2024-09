Julia von Stein: Gwiazda "Królowych życia" spełnia marzenia

Julia von Stein (27 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego. 27-latka jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 350 tysięcy internautów.

Niedawno ambitna celebrytka postanowiła spełnić swoje marzenia. Drogę ku ich spełnieniu dokumentuje w swoim vlogu, który można oglądać na Youtubie.

Odkryj niebanalną codzienność Julii Von Stein, znanej z programów "Damy i wieśniaczki" oraz "Diabelnie Boskie". W swoim nowym vlogu Julia odsłania przed widzami swoje prawdziwe oblicze, pokazując kulisy życia pełnego wyzwań, relacji i marzeń. Zobacz, jak radzi sobie z codziennymi trudnościami, jak na nowo definiuje swoje ambicje i jak buduje autentyczne więzi z bliskimi. W tym inspirującym programie Julia udowadnia, że każdy z nas ma w sobie siłę, by osiągnąć szczyt samospełnienia. Śledź jej podróż i przekonaj się, że nie ma rzeczy niemożliwych - czytamy w opisie programu.

W pierwszym odcinku 27-latka zdradziła, że na dobre porzuciła telewizję, by zająć się inną sferą show-biznesu i spełnić tym samym swoje wielkie marzenie. Od dawna chce bowiem zostać piosenkarką. Von Stein ma do siebie bardzo duży dystans i chociaż sama o sobie mówi, że nie ma talentu, to nie przeszkadza jej to w próbie spełnienia marzenia.

Julia von Stein w atelier Izabeli Janachowskiej

W najnowszym odcinku jej programu towarzyszymy Julii podczas spotkania z producentem muzycznym i profesjonalnym nauczycielem śpiewu. W rozmowie z nimi wyznała, dlaczego zdecydowała się na ten krok. Jak mówi, chce być znana z czegoś więcej niż tylko "pajacować w telewizji".

Żeby być znanym z projektowania trumien i pajacowania w telewizji to jest dla mnie trochę za mało. I może rzeczywiście pójść w stronę muzyki? Dla mnie muzyka to jest tak samo jak ja pajacuję na Instagramie. Dlaczego? Żeby ludziom dać energię - przyznała Julia.

Jednak to nie wszystko, co czeka widzów. Ambitna gwiazda rusza bowiem z remontem domu, w czym pomaga jej ojciec. Następnie udaje się do atelier Izabeli Janachowskiej, gdzie poszukuje idealnej sukni na ślub babci. Na samym poszukiwaniu sukienki się nie kończy. Niespodziewanie, Julia oraz Izabela wdadzą się bowiem w głęboką i ważną rozmowę.

