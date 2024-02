Rozdzierający serce wpis Julii von Stein. Pani Gosia z "Dam i wieśniaczek" przegrała walkę z chorobą

Zobaczcie to sami

Pani Gosia, którą telewidzowie poznali dzięki programowi "Damy i wieśniaczki" walczyła z ciężką chorobą. Lekarze dawali jej co najwyżej trzy miesiące życia. W nocy z 23 na 24 lutego Julia von Stein relacjonowała na Instagramie, że spieszy do szpitala pożegnać się z kobietą, której stan gwałtownie się pogorszył. Dziś opublikowała rozdzierający serce wpis, z którego wynika, że kobieta przegrała walkę i już nie cierpi.

Julia von Stein pożegnała panią Gosię z "Dam i wieśniaczek"

"Gosia! To był zaszczyt Cię poznać! Otworzyłaś dla mnie drzwi swojego domu. Otworzyłaś dla mnie swoje serce. Traktowałaś mnie jak członka swojej Rodziny. Nigdy mnie nie oceniłaś ani nie skrytykowałaś - nawet za te idiotyczne implanty pośladków. Nauczyłaś mnie, że DOM TO NIE PUSTE ŚCIANY, TYLKO LUDZIE KTÓRZY GO TWORZĄ!" - czytamy w poście. Następnie Julia von Stein zapewniła, że Gosia na zawsze pozostanie w jej sercu i że zajmie się rodziną przyjaciółki: "O Rodzinę się nie martw! Wiesz, że jestem i zawsze przy Nich będę!"

Pod postem popłynęło wiele słów wsparcia dla rodziny. "Bardzo współczuję całej rodzinie i bliskim. Dobrze, że los Was połączył, dobrze że im Pani pomaga, ten chłopiec taki fajny, nic tam nie jest udawane", "Bardzo miła Kobieta, szkoda, wielkie wyrazy współczucia i niech jej ziemia lekką będzie, bo nie zasłużyła na to. Biedna kobieta całe życie miała przed sobą, ale twardo walczyła do końca, zawsze zapamiętamy ją uśmiechniętą", "Boże serce mi pękło wyrazy współczucia" - piszą Internauci.