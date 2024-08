Julia von Stein jest piękną celebrytką, która na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego. Ale ma inne ambicje. Choć skończyła studia dziennikarskie, nie pracuje w tym zawodzie. Telewizja pociąga ją od innej strony. Von Stein pojawiła się w "Królowych życia" i kilku innych programach. Ale tam uwaga widzów nie skupiała się wyłącznie na niej. Tak być nie mogło! Julia ruszyła więc z programem o sobie samej.

Tytuł to "Julia von Stein: teraz będę śpiewała!", co jednoznacznie zdradza, jaką karierę wybrała dla siebie celebrytka.

W pierwszym odcinku Julia von Stein postanawia spełnić swoje marzenie o zostaniu piosenkarką i dzieli się swoją decyzją z rodzicami. Niestety, zamiast wsparcia, spotyka się z ich drwinami i brakiem wiary w jej talent . Mimo to Julia nie poddaje się i, pełna determinacji, wyrusza do Warszawy aby postawić pierwszy krok na swojej muzycznej drodze. Jak potoczy się jej muzyczna przygoda? Dowiedz się, oglądając odcinek! - czytamy w sieci.

27-letnia celebrytka jest świadoma swoich zalet, ale i wad. Wie, że nie ma talentu, jednak to nie przeszkadza jej w próbie spełnienia marzenia. A jest nim zdobycie popularności jako piosenkarka!

Moim planem jest to, że ja chcę być piosenkarką. Ojciec powiedział tyle, że jak ja zacznę śpiewać, to on zacznie grać na bębenku, a babka na trójkącie. No i wiesz, standardowo mnie wyśmiewa. Ja wiem doskonale o tym, że zrobię najlepszą karierę w tym kraju. Wiem, że ja nie mam talentu do śpiewania, ale ja jestem zaj...iście pracowitą osobą i ja będę zapieprzała. Wiem, że te braki nadrobię ciężką pracą - stwierdziła w swoim programie.