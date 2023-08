Po tym jak zwyzywała pracownika McDrive spadły na nią gromy. Julia von Stein przeprasza i... znów atakuje

Rafał Mroczek nie pojawił się na urodzinach syna swojego brata. To, co wtedy robił, szokuje! On naprawdę to zrobił?!

Swoją wczorajszą wypowiedzią Julia von Stein tak rozwścieczyła internautów, że spadły na nią prawdziwe gromy. Jeśli gwiazda "Królowych życia" liczyła na zrozumienie i wsparcie, to mogła być mocno zaskoczona reakcją fanów. Obserwatorzy zarzucili jej brak szacunku dla osób, które ciężko pracują na każdą zarobioną złotówkę. Przypomnijmy, że celebrytka zrelacjonowała na Instagramie swoją sprzeczkę z pracownikiem McDrive. Gdy Julia podjechała do okienka, pracujący tam chłopak poprosił, by zgasiła papierosa. Von Stein oburzyło to, że pracownik sieciowi miał czelność mówić jej, co może robić we własnym aucie, a czego nie. Najwyraźniej zupełnie nie wzięła pod uwagę tego, że dym może przeszkadzać komuś na zewnątrz samochodu. Kobieta zwyzywała pracownika restauracji od "kmiotów".

Po ostrej reakcji internautów Julia von Stein nagrała dziś kolejną relację. Przeprosiła w niej tych, którzy poczuli się urażeni, i przyznała, że słowa i ton głosu nie były odpowiednie w tej sytuacji, choć nadal uważa, że miała prawo w takiej sytuacji się zdenerwować. Dodała również, że absolutnie nie pogardza osobami, które pracują na niskich stanowiskach, bo sama pracowała w kuchni i na kasie. - Na samym wstępie chciałabym ze względu na to, że mam w sobie pokorę i jestem na tyle osobą myślącą, że zauważam błąd po swojej stronie, chciałabym was za to przeprosić. Bo rzeczywiście osoby, które mnie na co dzień nie znają, nie znają mojego charakteru, nie znacie mnie prywatnie, mogły odnieść wrażenie, że jestem p***m burakiem, wywyższającym się, krzyczącym na pana, który niczemu nie jest winien - zaczęła swoją wypowiedź, po czym ponownie zaatakowała. Tym razem internautów, który jak to określiła, w sposób obrzydliwy wypowiadali się o niej i jej rodzinie. Dodała nawet, że zachowali się znacznie gorzej od niej.

- Zachowaliście się tak samo prymitywnie, jak ja, tylko ja do swojego prymitywnego zachowania się przyznaję - zarzuciła obserwatorom kończąc swój wywód.

Wylansowane przez "Królowe życie" celebrytki ostatnio dają o sobie znać ponownie. Całkiem niedawno Laluna zszokowała publikę swoimi wypowiedziami na temat Dagmary Kazimierskiej. Dziś zamieszanie robi wokół siebie Julia - wg niektórych źródeł, cała ta "awantura" przyniosła jej kolejne 4 tyś obserwujących. Czyżby panie w ten sposób chciały wylansować kolejny sezon programu "Diabelnie boskie"?

Królowe życia: Dagmara ze łzami w oczach odprowadza przyjaciela do ośrodka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.