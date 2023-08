Julia Von Stein do jedna z bohaterek programu "Królowe Życia" oraz "Diabelnie boskie". Dała się poznać publiczności jako przebojowa bizneswoman. Widzowie pokochali również ją za niesamowitą relacje jakie ma z rodzicami i swoją babcią. Ostatnio, doszło jednak do nieprzyjemnej i kuriozalnej sytuacji. Podczas wizyty z McDonaldzie celebrytka nie wytrzymała i pokłóciła się z pracownikiem restauracji!

Gwiazda programu "Królowe Życia" wyzywa pracownika McDonalda. "Kim ty k**wa jesteś!"

Wszystko rozegrało się w jednej z popularnych restauracji. Gwiazda podjechała swoim autem do okienka, by zamówić jedzenie. Paliła wówczas w swoim aucie papierosa. Najwidoczniej nie spodobało się to pracownikowi, który ją obsługiwał i ten zwrócił jej uwagę, by ta zgasiła papierosa. To zadziałało na celebrytkę jak czerwona płachta na byka. Nie wytrzymała i zaczęła go wyzywać.

- Pan milczy, mówię Ja. Gdzie jest zakaz palenia w moim samochodzie - zaczęła.

Później było jeszcze ostrzej. Bohaterka programu "Królowe Życia" nie wytrzymała i z jej ust padły niecenzuralne słowa. A pracownika wyzwała od "kmiotów".

- Ty mi będziesz dyktował k**wa, czy ja mogę palić, czy nie? - zadała pytanie.

Po chwili odjechała i opowiedziała o wszystkim na swoim Instagramie.

- Jeszcze czegoś takiego nie miałam, nie mogę palić u siebie w aucie, bo jakiś kmiot, pracownik McDonalda, mi powie, że nie mogę palić w aucie, no łeb mi zaraz wyp***oli - podsumowała.

