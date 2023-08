Laluna Uniqe zdetronizowała Kaźmierską? "Dagmary nie ma. Królowa jest tylko jedna"

Laluna Unique, a właściwie Katarzyna Alexander to miłośniczka metamorfoz i zawodniczka MMA. Rozpoznawalność przyniósł jej program "Królowe życie", a celebrytka świetnie wykorzystała zainteresowanie sobą, gromadząc imponującą liczbę obserwujących na swoim profilu na Instagramie. Tam chętnie dzieli się efektami swoich urodowych i stylistycznych eksperymentów. W ostatnich dniach w wywiadzie dla Funsport TV opowiedziała nieco o swych planach oraz projektach, w których bierze udział, bowiem Królowe życia" jakiś czas temu zniknęły z anteny.

Laluna królową nowego programu "Diabelnie boskie"

Laluna nie bez zadowolenia przyznała, że już niedługo będzie można ją podziwiać w nowym formacie. Program pt. "Diabelnie boskie" to format zbliżony w konwencji do "Królowych życia". Wystąpią w nim również inne bohaterki tego popularnego programu. Zabraknąć ma jednak tej, która dotąd postrzegana była jako najważniejsza z nich, czyli Dagmary Kaźmierskiej. O jej nieobecności wyraziła się, w bardzo mocnych słowach: "Kto tu teraz ku*wa rządzi. Nie ma Dagmary. Królowa jest tylko jedna. Nie ujmując, bo jeszcze mamy Izunię, Julcie i kogo... A tam, my jesteśmy trzy topowe!" - powiedziała z przekonaniem. Zapytana o możliwość powrotu Kaźmierskiej do telewizji stwierdziła: "Do nas? A z jakiej racji? Skończyła się kariera. (...) Dagmara u nas w programie nigdy nie zagości, bo z innymi królowymi przejęłyśmy pałeczkę".

Dodała też, że nigdy nie miała zbyt po drodze z Dagmarą Kaźmierską. Choć nawet lubi jej syna - Conana, to z jego matką nigdy za sobą nie przepadały. Wyjaśniła, ze obie mają bardzo silne, ale zupełnie inne charaktery. Ciekawe, co na takie słowa powie Dagmara?

