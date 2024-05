Tam ma być bezpiecznie w razie wojny nuklearnej? Wymieniono dwa kraje

Dziennikarka śledcza ostrzega przed wojną nuklearną. Podała nazwy dwóch krajów, w których ma być bezpiecznie w razie konfliktu atomowego

Napięta sytuacja na świecie sprawia, że rosną obawy przed wybuchem wojny nuklearnej. Atomowy arsenał mają choćby Władimir Putin czy Kim Dzong Un i część analityków uważa, że politycy ci są wystarczająco szaleni, by taką wojnę wywołać, nawet kosztem zakończenia naszej cywilizacji. "Po co nam świat, jeśli nie byłoby w nim Rosji?" - mówił chociażby Dmitrij Miedwiediew. Temat skutków konfliktu atomowego podjęła w swojej książce "Wojna nuklearna: scenariusz" dziennikarka śledcza Annie Jacobsen ze Stanów Zjednoczonych. W wypowiedzi dla vloga Diary Of A CEO autorka New York Timesa i finalistka nagrody Pulitzera opowiedziała o swoich obawach. „Temperatura geopolityczna na świecie wzrosła do poziomu, jakiego nie widzieliśmy przez całe życie i jakiego ja nie widziałam” - powiedziała Jacobsen. Jak według niej wyglądałaby wojna atomowa i gdzie byłoby bezpiecznie?

Po wojnie atomowej "ludzie będą zmuszeni żyć pod ziemią i walczyć o żywność wszędzie z wyjątkiem"...

Jak powiedziała dziennikarka, która rozmawiała na temat możliwości konfliktu atomowego z wysoko postawionymi urzędnikami amerykańskimi, w razie wzajemnego ostrzeliwania się pociskami jądrowymi zabicie pięciu miliardów ludzi zajęłoby 72 minuty. Na całym świecie żyje obecnie około 8 miliardów. "Wybuch termojądrowy o temperaturze 180 milionów stopni, który podpala wszystko w promieniu dziewięciu mil; wiatr dający efekt buldożera, zawalenie się wszystkich budynków i kolejne pożary wybuchające na skutek promieniowania, zatruwające ludzi na śmierć w ciągu minut, godzin, dni i tygodni. A jeśli zdarzy się, że ktoś przeżyje, każdy z tych pożarów powoduje megapożar o powierzchni 100 lub więcej mil kwadratowych i tak dalej" - tak autorka snuje wizje nuklearnej apokalipsy. Uważa, że na Ziemi w razie takiego kataklizmu będą dwa bezpieczne miejsca - Australia i Nowa Zelandia. Polski niestety nie wymieniła. „Rolnictwo upadnie, a kiedy upadnie rolnictwo, ludzie po prostu umrą, a na dodatek dojdzie do zatrucia promieniowaniem, ponieważ warstwa ozonowa zostanie tak uszkodzona i zniszczona, że nie będzie można przebywać na zewnątrz w świetle słonecznym, w związku z czym ludzie będą zmuszeni żyć pod ziemią i walczyć o żywność wszędzie z wyjątkiem Nowej Zelandii i Australii" - powiedziała Annie Jacobsen.

🙏Diary of a CEO ⁦@StevenBartlett⁩ + his 1/2 Million viewers in 1 day 👇——————————————Nuclear War Expert: 72 Minutes To Wipe Out 60% Of Humans, In The Hands Of 1 Person! Watch the podcast on YouTube https://t.co/v6trhErLSj— Annie Jacobsen (@AnnieJacobsen) May 15, 2024

Sonda Czy Rosja użyje broni nuklearnej? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Wojny XX wieku. Niby tak niedawno, ale pytania Cię zaskoczą! Komplet? Bez szans! Pytanie 1 z 12 Na start oczywiście I Wojna Światowa. Zapoczątkował ją zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię. W jakim mieście miał on miejsce? W Zagrzebiu W Belgradzie W Sarajewie Dalej