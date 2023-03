Dagmara Kaźmierska i Jacek Wójcik dostaną wspólny program?! Szykuje się prawdziwa petarda!

Dzięki programowi "Królowe życia" Dagmara Kaźmierska stała się prężnie działającą w sieci influencerką, której życie prywatne śledzi ponad 1,1 miliona osób. Nie da się ukryć, że jednym z ciekawszych wątków była jej relacja z Jackiem Wójcikiem. Wielu fanów formatów wprost pisało, że ta dwójka byłaby doskonałą parą. Z czasem przekonaliśmy się jednak, że nie łączy ich nic więcej, niż zażyła przyjaźń.

Dagmara udostępniła ostatnio na swoim profilu na Instagramie nagranie swojej sprzeczki z Jackiem. Początkowo "Królowa życia" robiła przyjacielowi wyrzuty, że ten nie odzywa się do niej miesiącami i dzwoni tylko wtedy, gdy czegoś od niej potrzebuje. Od słowa do słowa między nimi wywiązała się kłótnia, w trakcie której Jacek nazwał ją "głupią, starą i jeszcze do tego przemądrzałą". Z całego zestawu epitetów Dagmara najbardziej obraźliwie odebrała ten, który jest przytykiem do jej wieku. W odwecie kilkakrotnie uderzyła go otwartą ręką w tył głowy, a na końcu sięgnęła po toporek i kilkukrotnie uderzyła nim w telewizor Jacka.

Nagranie z ich ostrej wymiany zdań wywołało niemałe poruszenie w sieci i rozbawiło wielu internautów. Nie ukrywają, że tęsknią za oglądaniem tej dwójki w telewizji.

- Proszę nakręćcie sami Królowe życia. Daga i Jacek, please, jesteście najlepsi! – poprosiła jedna z fanek.

Dagmara postanowiła odpowiedzieć na jej komentarz.

- I tak będzie, ale pod innym tytułem - napisała tajemniczo.

Fani zaczęli dopytywać, czy to oznacza, że Dagmara i Jacek dostaną swój własny, nowy program w telewizji.

- Jeszcze nic nie mówimy. Na razie macie nas tutaj. A co będzie – zobaczymy - skwitowała Dagmara.

Myślicie, że ich wspólny program okazałby się hitem?