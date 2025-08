Koniec marzeń o gorącym lecie?! Jednoznaczna prognoza pogody na sierpień

Sprawdź szczegółową prognozę na nadchodzący tydzień, aby przygotować się na zmienne warunki pogodowe!

Początek sierpnia w Polsce przyniesie pochmurną i deszczową pogodę z burzami, a temperatura zacznie spadać.

W weekend na wschodzie kraju możliwe są intensywne opady deszczu, a w kolejnych dniach pogoda nie ulegnie znaczącej poprawie.

Od środy (6 sierpnia) pojawi się więcej słońca, ale temperatura nadal będzie niska, a nad morzem odczucie chłodu wzmocni silny wiatr.

Jak wynika z prognozy IMGW, opracowanej przez synoptyka Michała Kowalczuka, „nadchodzący tydzień, podobnie jak mijający, będzie pochmurny i deszczowy za sprawą kolejnych niżów i towarzyszących im układów frontów atmosferycznych”. Na początku miesiąca nie zabraknie też burz, które szczególnie w niedzielę (3 sierpnia) przyniosą ulewne deszcze. Co więcej, temperatura zacznie spadać. W najbliższy weekend termometry na południowym wschodzie pokażą około 26°C. Pod koniec tygodnia temperatura maksymalna w wielu miejscach Polski nie przekroczy 20°C. Poniżej szczegóły prognozy na poszczególne dni.

Pierwszy weekend sierpnia upłynie pod znakiem przelotnego deszczu i burz. Najmocniej popada we wschodniej Polsce. Chwilami deszcz może być intensywny. Na termometrach od 19-20°C na zachodzie do 27-28°C na wschodzie.

Po weekendzie większego przełomu w pogodzie nie będzie. W poniedziałek (4 sierpnia) przelotny deszcz i burze we wschodnich regionach. Najchłodniej w górach i nad morzem, tam od 18°C do 20°C. Na pozostałym obszarze od 21°C do 24°C.

Podobna pogoda we wtorek (5 sierpnia). Przelotny deszcz, a na północy także burze. Najchłodniej nad morzem i w górach, gdzie termometry pokażą od 18°C do 20°C. Na pozostałym obszarze kraju od 21°C do 25°C.

Pogoda zacznie się poprawiać od środy (6 sierpnia). Będzie więcej chwil ze słońcem, choć gdzieniegdzie może pojawić się przelotny deszcz. Zrobi się jednak chłodniej. Temperatura maksymalna do 22°C, a na przeważającym obszarze poniżej 20°C. Co więcej, nad morzem poczucie chłodu może potęgować silny wiatr, w porywach do 90 km/h.

Źródło: IMGW

