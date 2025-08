"The Voice of Poland": Oto nowa trenerka 16. edycji

Trwają prace nad kolejnymi sezonami programów z serii "The Voice". W ostatnich tygodniach w składach jurorskich zaszły spore zmiany. W nowych odcinkach nie zobaczymy m.in. Nataszy Urbańskiej, Barona z Tomsonem czy Lanberry.

Po pożegnaniu Lanberry z "The Voice of Poland", w mediach natychmiast rozpoczęły się spekulacje na temat jej następczyni. Wśród typowanych nazwisk pojawiły się m.in. Doda, Ewa Farna, Edyta Bartosiewicz oraz Marina Łuczenko-Szczęsna.

Wiadomo już, że na obrotowym fotelu ponownie zasiądzie Margaret! Piosenkarka wróciła do programu po sześciu latach nieobecności. "Marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu" - cieszy się artystka, która już za kilka dni wchodzi na plan "The Voice of Poland".

W dzisiejszym "Pytaniu na Śniadanie" Dominika Matuszak oficjalnie potwierdziła udział Margaret w nowej serii programu. Z okazji powrotu do programu Margaret nagrała specjalne wideo, w którym powiedziała, na co mogą liczyć uczestnicy 16. edycji.

Cześć kochani, tu Margaret. Tak szczerze, to marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu - wracam do "The Voice of Poland". Bardzo się cieszę, że po sześciu latach znowu mogę zasiąść na tym fotelu. Przez te sześć lat bardzo mocno inwestowałam w swój rozwój artystyczny, muzyczny, osobowościowy. Dlatego tym bardziej chcę i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłam przez te lata - wyjaśnia Margaret.

"The Voice of Poland": Wielki powrót po sześciu latach

Po raz pierwszy w roli trenerki widzowie mogli oglądać Margaret w 10. odsłonie show. Wówczas u jej boku w legendarnych czerwonych fotelach zasiadali Kamil Bednarek, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Debiutując w roli trenerki, Margaret udało się osiągnąć niemały sukces - podopieczny z jej drużyny, Tadeusz Seibert, zajął wówczas 3. miejsce.

Margaret opowiadając o swoim powrocie do "The Voice of Poland" postanowiła także wrócić wspomnieniami do swojego debiutu w roli trenerki.

Pamiętam, że te sześć lat temu to był taki bardzo burzliwy moment w moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Dlatego cieszę się, że ta burza minęła, i że teraz ładnie świeci słońce, i że będziemy tej jesieni mogli się widzieć co tydzień. Do zobaczenia - wyznała z nieukrywaną radością.

Wiadomo już, że najnowszą odsłonę talent show ponownie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał. Premiera 16. edycji "The Voice of Poland" zaplanowana jest na 6 września.

