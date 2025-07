Zmiany w "The Voice Senior"! Oto nowy prowadzący

TVP pracuje nad nowymi odcinkami programów z serii "The Voice". Pewien czas temu informowaliśmy, że producenci szykują prawdziwą rewolucję i rzeczywiście doszło już do sporych zmian zarówno w składach jury, jak i prowadzących. Niedawno z programem "The Voice Senior" pożegnała się Małgorzata Ostrowska.

Wiadomo już, że w programie pojawi się nowy prowadzący! Zdjęcia do siódmej odsłony "The Voice Senior" ruszają za kilka dni. Na planie nie może zabraknąć Marty Manowskiej, która od wielu lat pełni funkcję prowadzącej program. W nowym sezonie, u boku uwielbianej przez widzów gwiazdy, pojawi się Łukasz Nowicki - zanany m.in. z programów "Pytanie na śniadanie" oraz "Postaw na milion".

Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji - ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie "The Voice Senior". To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60+ niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię - nie zawsze łatwą i radosną - mówi Łukasz Nowicki.

"The Voice Senior": Kiedy premiera nowego sezonu?

Nowy prowadzący "The Voice Senior" nie kryje ekscytacji na myśl o poznaniu uczestników najnowszej edycji flagowego programu TVP2. Nie może się również doczekać współpracy z Martą Manowską. Jak się okazuje, prowadzący mieli już wcześniej okazję spotkać się na ścieżce zawodowej. Jednak ich wspólne projekty nie ujrzały światła dziennego. Tym razem się udało!

W związku ze zmianami widzowie "The Voice Senior" nie zobaczą już Roberta Stockingera, który współprowadził szóstą edycję talent show. Dziennikarz nie żegna się z Telewizją Publiczną i niezmiennie będzie gościł w domach Polaków jako gospodarz porannego programu "Pytanie na śniadanie".

Ten program to dla mnie niezapomniana przygoda, bo to moje pierwsze doświadczenie z formatem typu talent show i cenna lekcja. Wspaniale bawiłem się, poznając i podziwiając uczestników. Jestem podekscytowany kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. Dziękuję Marcie Manowskiej i trenerom za świetną współpracę. Trzymam kciuki za Łukasza i życzę mu, by cieszył się tym programem tak jak ja - wyznał Stockinger.

Premierę 7. edycji "The Voice Senior" zaplanowano na styczeń 2026 roku.

