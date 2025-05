"The Voice Kids": Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski.

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda piosenkarka miała zaledwie trzynaście lat, gdy wzięła udział w premierowym sezonie "The Voice Kids". Nastolatka zrobiła ogromne wrażenie na jurorach oraz widzach. Pod opieką Edyty Górniak udało jej się nie tylko dojść do finału, ale również wygrać program. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy.

Obecnie zdecydowanie nie może narzekać na brak zarówno pracy, jak i zainteresowania mediów. Roksana Węgiel (20 l.) nieustannie się rozwija i odnosi kolejne sukcesy. Pracuje nad nowym materiałem, współpracuje ze światowymi markami i spełnia się jako żona. Wiele osób chętnie zobaczyłoby ją w roli jurorki! I nit tylko oni!

Niedawno informowaliśmy, że "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids" czeka prawdziwa rewolucja! Jak wynika z nieoficjalnych doniesień Pudelka, to producenci programów chętnie umieściliby w obrotowych fotelach Sanah albo właśnie Roksanę Węgiel!

Ona jest świetnym przykładem, jak ten program zmienia życia. Byłaby świetną trenerką, bo jej historia inspiruje. Negocjacje trwają - mówi osoba związana z produkcją.

Zobacz również: Rozdygotana Natasza Urbańska rozkleiła się na oczach wszystkich! "Ja się cała trzęsę!"

"The Voice Kids": Roxie zostanie nową jurorką? Piosenkarka komentuje

Na razie nie wiadomo, kto dokładnie powróci w nowych sezonach. O swoją pozycję nie muszą się obawiać Cleo, duet Tomson i Baron oraz Robert Janowski. Na pewno nie zobaczymy już Nataszy Urbańskiej, która dziś rano pożegnała się z widzami "The Voice Kids". Oznacza to, że jedno miejsce w składzie jurorskim jest wolne. Czy zajmie je Roxie?

Piosenkarka gościła w radiu Eska, gdzie rozmawiała m.in. o swoim nowym singlu. Jej rozmówca nie mógł nie wykorzystać takiej szansy i wprost zapytał ją, czy pojawi się w którymś z programów jako trenerka.

Nie powiem nic. Skąd ty masz takie plotki? W internecie tak piszą? Wow, zaskoczona jestem! - odpowiedziała Roxie.

Następnie rozwinęła swoja wypowiedź i stwierdziła, że mimo młodego wieku ma już sporo doświadczenia, które zawdzięcza udziałowi w "The Voice Kids".

Program "The Voice Kids" zmienił moje życie. Ja też to przerabiałam ze strony uczestnika, od początku do końca, od castingu do finału, więc jeśli chodzi o dawanie rad młodym ludziom, myślę, że mogę coś w tym temacie powiedzieć. Ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że leci mój 8. rok w branży - stwierdziła.

Zapytana o to, w którym z formatów czułaby się lepiej - "The Voice of Poland" czy "The Voice Kids" - przyznała, że zdecydowanie w tym drugim programie.

Nie miałabym takiej odwagi, żeby swobodnie mówić osobie, która mogłaby być np. moją babcią lub rodzicem, jeśli chodzi o kategorie wiekowe, tak otwarcie i szczerze wszystko, co bym chciała powiedzieć, a jednak ja też bardzo lubię dzieci, kocham spędzać z nimi czas, więc myślę, że lepiej bym się odnalazła w "The Voice Kids"

Zobacz również: Roxie Węgiel wypina ponętny biust w samym staniku. Uśmiech Kevina mówi sam za siebie!

Roxie Węgiel czy Viki Gabor? Zgadnij kto śpiewa te piosenki Pytanie 1 z 10 Kto śpiewa piosenkę "Miasto"? Roxie Węgiel Viki Gabor Następne pytanie