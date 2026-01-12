Rozenek-Majdan była już gotowa na parkiet. Jeden szczegół przekreśla wszystko

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat należy do ścisłej czołówki polskiego show-biznesu. Jej kariera nabrała rozpędu wraz z programem "Perfekcyjna pani domu", a kolejne formaty tylko umocniły jej medialną pozycję. "Projekt Lady", poranne pasmo TVN czy nowe produkcje, w których pełni rolę prowadzącej, sprawiły, że dziś jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd telewizji. Rozenek-Majdan nieustannie podejmuje nowe wyzwania, rozwija biznesy i regularnie dzieli się kulisami życia zawodowego i prywatnego w mediach społecznościowych. Fani gwiazdy od lat czekają na jej udział w "TzG". W końcu się przełamie?

Zobacz też: Rozenek z Majdanem, Lewandowska w różu, Zillmann z gołą klatą i Chylewska w czerwieni na Gali Mistrzów Sportu. Przyciągali wszystkie spojrzenia. A co z gwiazdami sportu?

Marzenie Rozenek-Majdan i jej telewizyjna lojalność. Dlaczego "Taniec z Gwiazdami" musi poczekać?

Ostatnio to właśnie Instagram stał się źródłem kolejnej fali plotek. Celebrytka opublikowała krótkie wideo, na którym zaprezentowała się w błyszczącej, srebrnej stylizacji z frędzlami, wyraźnie nawiązującej do tanecznych sukienek. Całość opatrzyła tajemniczym komentarzem sugerującym współpracę z "dream teamem". Dla fanów był to dość jasny sygnał. W sieci natychmiast pojawiły się pytania o "Taniec z Gwiazdami". Internauci prześcigali się w komentarzach, wyrażając nadzieję, że wreszcie zobaczą Rozenek-Majdan na parkiecie!

Spekulacje narastały, dlatego gwiazda zdecydowała się zabrać głos. W rozmowie z mediami przyznała, że taneczny show od dawna znajduje się na liście jej marzeń. Jednocześnie postawiła sprawę jasno, udział w programie wchodziłby w grę wyłącznie wtedy, gdyby był on realizowany przez stację, z którą jest zawodowo związana. Rozenek-Majdan podkreśliła, że obecnie prowadzi kilka dużych formatów, a praca nad kolejnymi projektami sprawia, iż naturalnie pozostaje poza zasięgiem ofert konkurencyjnych stacji. Wszystko jasne, prawda?

Najbardziej bym chciała, żeby ten program był w TVN-ie, bo bym wtedy nie odmawiała, tylko sama bym się zgłosiła (...) Pracując w stacji TVN, mając dwa programy w ramówce, dwa na dużej antenie, zaczynamy pracować nad kolejnymi sezonami. Naturalnym jest, że nie jestem zaproszona do tego projektu, bo wszyscy wiemy, jaka by była odpowiedź, ale program jest naprawdę bardzo, bardzo dobry - powiedziała portalowi plejada.pl.

Zobacz też: Sylwester czy ślub? Rozenek-Majdan w bieli rozpala internet – fani przecierają oczy

Zobacz naszą galerię: Rozenek-Majdan była już gotowa na parkiet. Jeden szczegół przekreśla wszystko

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie