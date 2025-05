Przed śmiercią Tomasza Jakubiaka jego mama publicznie przyznała się do błędu! Ważny apel do wszystkich rodziców

"The Voice Kids": Natasza Urbańska żegna się z fotelem jurora!

"The Voice of Poland" to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku. Na fali popularności show w 2018 roku na antenę trafił format skierowany dla dzieci - "The Voice Kids". Finał najnowszego sezonu odbył się kilka dni temu.

Niedawno informowaliśmy, że produkcja "The Voice" szykuje się do sporych zmian w składzie jurorskim. Wiadomo już kogo na pewno nie zobaczymy w nowych odcinkach.

W czwartek z samego rana z widzami programu pożegnała się Natasza Urbańska (47 l.)! Informację dodatkowo potwierdziła dziennikarka Marta Surnik w dzisiejszym wydaniu "Pytaniu na śniadanie".

Kochani, moja przygoda z programem The Voice Kids dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. The Voice Kids wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z ‘tu i teraz’ i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia - poinformowała na Instagramie Urbańska.

Zobacz również: Rozdygotana Natasza Urbańska rozkleiła się na oczach wszystkich! "Ja się cała trzęsę!"

"The Voice": TVP chce zmian w obsadzie trenerów

Natasza w fotelu jurora "The Voice Kids" zasiadała przed dwie edycje. W siódmej odsłonie programu doprowadziła do zwycięstwa Michell Siwak, a w zakończonym niedawno sezonie jej podopieczna, Marianna Kłos, zajęła drugie miejsce. Podczas finału Natasza Urbańska wykonała na scenie programu swój najnowszy singiel "Zasypiam w ogniu".

Artystka przekazała, że teraz zacznie nowy etap w swojej karierze artystycznej i zapowiedziała nowy projekt. Nie zdradziła, nad czym dokładnie pracuje, ale wyznała, że jest to projekt "wymagający, czasochłonny i bardzo dla niej ważny". Na koniec pożegnalnego wpisu zwróciła się do swoich fanów.

Zawsze powtarzam, że nie wygrana się liczy, a sama droga. Fotel trenerski jest wyjątkowy - spełnia marzenia tych, co na nim siedzą, i tych, którzy przed nim występują - zakończyła Urbańska.

To prawdopodobnie niejedyna zmiana w programie. Według doniesień w "The Voice Kids" oraz "The Voice of Poland" szykuje się prawdziwa rewolucja! Jak wynika z nieoficjalnych doniesień Pudelka, rozmowy z potencjalnymi nowymi trenerami nie należą do łatwych. Cleo oraz duet Tomson i Baron mogą jednak spać spokojnie, jak twierdzi źródło "wrośli w format do tego stopnia, że stali się jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie myśli o ich zwolnieniu".

Na razie nie wiadomo, co z resztą jurorów. Za to producenci programów chętnie umieściliby w obrotowych fotelach Sanah albo... Roksanę Węgiel! Czy to któraś z nich zastąpi Nataszę Urbańską?

Zobacz również: Natasza Urbańska otworzyła się na temat córki. "Bycie dzieckiem sławnych rodziców jest dużym obciążeniem"

The Voice: My podajemy artystę z programu, a Ty zgadujesz która to jego piosenka! Pytanie 1 z 10 Która piosenka należy do Rafała Brzozowskiego? Barcelona Tak blisko Tyle mogłem Ci dać Następne pytanie