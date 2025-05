To był wieczór, który na długo zapadnie w pamięć widzom i uczestnikom. Na scenie zmierzyło się dziewięcioro finalistów reprezentujących trzy drużyny - Cleo, Nataszę Urbańską oraz duet Afro, czyli Tomsona i Barona. Emocje sięgały zenitu, a poziom był tak wyrównany, że wybór zwycięzcy stanowił nie lada wyzwanie. Każdy z trenerów mógł do finałowej trójki wytypować tylko jedną osobę. Decydujący głos należał jednak do publiczności – to widzowie zadecydowali, kto zdobędzie upragnioną statuetkę, kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Wielki finał 8. edycji "The Voice Kids" - oto zwycięzca!

Każde z dzieci dało z siebie wszystko - wykonania były dopracowane w najmniejszych szczegółach, a emocje towarzyszyły każdej nucie. Trenerzy nie kryli wzruszenia i dumy, a publiczność miała wyjątkowo trudne zadanie. Po serii występów i głosowaniu zapadł werdykt!

W ścisłym finale znaleźli się:

Z drużyny Nataszy Urbańskiej : Marianna Kłos ma 11 i gra na fortepianie. Uwielbia teatr, a także dubbing.

: Marianna Kłos ma 11 i gra na fortepianie. Uwielbia teatr, a także dubbing. Z teamu Cleo : Jula Szczypior ma 13 lat i pochodzi z Częstochowy. Uczy się gry na gitarze i fortepianie. Pasjonuje się też rysunkiem i malarstwem.

: Jula Szczypior ma 13 lat i pochodzi z Częstochowy. Uczy się gry na gitarze i fortepianie. Pasjonuje się też rysunkiem i malarstwem. Z drużyny Afro (Tomsona i Barona): Zosia Wójcik ma 14 lat i śpiewa od trzeciego roku życia. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu, uwielbia grać w koszykówkę i gotować.

Następnie Natasza Urbańska zaśpiewała z Marianną Kłos, Cleo z Julą Szczypior, a drużyna Afro z Zosią Wójcik. Występy były bardzo energetyczne!

W programie "The Voice Kids" każda z dziewczyn wystąpiła z autorską piosenką. Marianna Kłos wykonała utwór "W stronę gwiazd", Jula Szczypior zaprezentowała piosenkę "Symfonia", a Zosia Wójcik pokazała swoje umiejętności w utworze "Niewidzialna".

Ostatecznie 8. edycję show "The Voice Kids" wygrała Zosia Wójcik.

Jestem bardzo podekscytowana, szczęśliwa i przede wszystkim wdzięczna fanom, znajomym, rodzinie, wszystkim osobom, które na mnie zagłosowały, pisały miłe komentarze, dzwoniły z dobrym słowem, gratulowały i wspierały. Jest to ogromne zaskoczenie - na etapie castingów do „The Voice Kids” myślałam, że nie dojdę nawet do Przesłuchań w ciemno. Jednak każdy kolejny etap programu utwierdzał mnie w przekonaniu, że może być inaczej. Budował mnie bardziej i bardziej. To, że jestem dzisiaj tu i teraz jeszcze w pełni do mnie nie dotarło, ale wiem na pewno, że zaczyna się nowy rozdział w moim życiu - powiedziała poruszona Zosia Wójcik zaraz po zakończeniu programu.

Drugie miejsce - Marianna Kłos

Trzecie miejsce - Jula Szczypior

