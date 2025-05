Urszula o swojej niewykorzystanej szansie. To wydarzyło się prawie 50 lat temu

Dla tych młodych artystów to nie tylko wielki występ, ale często także spełnienie dziecięcych marzeń. Na ostatniej prostej "The Voice Kids" znalazły się trzy drużyny: team Cleo, team Natasza Urbańska oraz team Tomson i Baron. Każdy z trenerów wybierze dziś tylko jednego reprezentanta, który trafi do decydującego etapu.

Ostateczne słowo należy jednak do widzów – to oni zdecydują, kto zostanie nowym głosem Polski.

Kto wystąpi w finale The Voice Kids 2024?

W ścisłym finale znaleźli się:

Z drużyny Nataszy Urbańskiej : Oskar Podolski, Marianna Kłos i Fabian Pieniuta – muzykalni, pełni pasji, z ogromnym potencjałem scenicznym.

: Oskar Podolski, Marianna Kłos i Fabian Pieniuta – muzykalni, pełni pasji, z ogromnym potencjałem scenicznym. Z teamu Cleo : Julita Wituska, Staś Karoń i Jula Szczypior – różnorodni, utalentowani, z charyzmą, której nie da się nauczyć.

: Julita Wituska, Staś Karoń i Jula Szczypior – różnorodni, utalentowani, z charyzmą, której nie da się nauczyć. Z drużyny Afro (Tomsona i Barona): Laura Rumpel, Marcel Kózka i Zosia Wójcik – dojrzali, doświadczeni scenicznie, gotowi na prawdziwe wyzwania muzyczne.

Każdy z nich to osobna historia: Oskar gra na kilku instrumentach, Marianna łączy śpiew z dubbingiem, Fabian – mimo 11 lat – ma na koncie festiwale i konkursy. Z kolei Julita już teraz marzy o aktorstwie musicalowym, a Jula wie, że scena to jej naturalne środowisko. Laura łączy śpiew z tańcem hip-hop, Marcel kocha muzykę i gokarty, a Zosia gra w orkiestrze i fascynuje się teatrem.

Finał na żywo i głosowanie SMS

Pierwsza część wieczoru to występy wszystkich dziewięciorga finalistów. Po prezentacjach trenerzy – Cleo, Natasza i Afro – wybiorą po jednym uczestniku, który przejdzie dalej. W drugiej części decydują widzowie – głosowanie SMS wyłoni zwycięzcę.

Kto wygra The Voice Kids 8?

Typowanie zwycięzcy to czysta loteria – każdy z finalistów ma ogromny talent i wsparcie fanów. Internet już huczy od spekulacji. Fani Cleo trzymają kciuki za charyzmatyczną Julę Szczypior, a sympatycy Tomsona i Barona stawiają na dojrzałą scenicznie Zosię. Z kolei podopieczni Nataszy Urbańskiej – jak Oskar – wyróżniają się nie tylko głosem, ale i muzyczną wszechstronnością.

Gdzie oglądać finał The Voice Kids?

TVP2 – sobota, godzina 20:00

TVP VOD – transmisja online na żywo

