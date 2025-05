To dużo czy mało?

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień Pudelka, rozmowy z potencjalnymi nowymi trenerami nie należą do łatwych. Problemy zaczynają się już na etapie samego castingu.

Kiedyś łatwiej było obsadzać wolne fotele. Dziś pula gwiazd się skurczyła, a budżety nie są już takie jak dawniej. Wiele gwiazd, które potencjalnie mogłyby zasiąść w czerwonych fotelach, albo od razu odrzuca propozycję, bo nie chcą uczestniczyć w tego typu rozrywce, albo stawiają zaporowe warunki finansowe, których obecna telewizja po prostu nie może spełnić.

- zdradza informator serwisu. Nie pomaga też sytuacja TVP – jak twierdzi źródło, likwidacja publicznego nadawcy i niepewność co do dalszego finansowania odbijają się bezpośrednio na planach obsadowych. Mniej pieniędzy oznacza mniej opcji, a każda decyzja musi być przemyślana wyjątkowo ostrożnie.

Cleo i Afromental nietykalni?

W tym kadrowym chaosie są jednak nazwiska, które wydają się nietykalne. Cleo oraz duet Tomson i Baron mogą spać spokojnie, jak twierdzi źródło "wrośli w format do tego stopnia, że stali się jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie myśli o ich zwolnieniu". Bezpieczna posada należy też do Roberta Janowskiego, który w „The Voice Senior” zyskał ogromną sympatię widzów. Jego pozostanie to niemal pewnik – przynajmniej na razie.

TVP marzy o Zuzie, która mówi „nie”

Prawdziwym marzeniem twórców programu pozostaje Sanah, czyli Zuzia Grabowska – była uczestniczka, która po mimo że nie odniosła sukcesu w „The Voice”, to zbudowała własną, autentyczną markę muzyczną. Według informacji podanych przez serwis produkcja od lat próbuje ściągnąć ją jako trenerkę, widząc w niej świeżość, autorytet dla młodych i ogromny potencjał emocjonalny.

Problem? Zuzia od lat odmawia udziału w telewizji, twierdząc, że na ten moment nie widzi się w roli trenerskiej. Nie wyklucza jednak, że zmieni zdanie... kiedyś. Tyle że – jak sarkastycznie zauważa rozmówca Pudelka – nikt nie wie, czy program dotrwa do tego „kiedyś”, bo z każdą edycją słupki oglądalności powoli spadają, mimo że nadal są na akceptowalnym poziomie.

Roxie Węgiel w czerwonym fotelu?

Podobno trawa także rozmowy z Roxie Węgiel:

Ona jest świetnym przykładem, jak ten program zmienia życia. Byłaby świetną trenerką, bo jej historia inspiruje. Negocjacje trwają

– mówi osoba związana z produkcją. Negocjacje trwają, a nazwisko ma być utrzymywane w tajemnicy do ostatniej chwili. Choć rewolucja personalna wydaje się nieunikniona, nie wiadomo jeszcze, jak wielu trenerów rzeczywiście zostanie wymienionych, a ilu pozostanie w programie z racji swojej rozpoznawalności i związków z marką. Jedno jest pewne – producenci mają coraz mniej czasu, a widzowie coraz większe oczekiwania.

