Za nami 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów, jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń w amerykańskim kalendarzu filmowo-telewizyjnym. Hotel Beverly Hilton w Los Angeles ponownie zamienił się w centrum światowego show-biznesu, przyciągając największe nazwiska kina i seriali. Gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie w dopracowanych do perfekcji kreacjach, które natychmiast stały się tematem numer jeden w mediach i na portalach społecznościowych.

Po Złotych Globach gwiazdy puściły hamulce. Niektóre kreacje mało co zakryły

Oficjalna gala była jednak tylko wstępem do prawdziwej zabawy. Tuż po zakończeniu ceremonii celebryci ruszyli na serię zamkniętych, luksusowych przyjęć organizowanych w najbardziej ekskluzywnych hotelach Beverly Hills. Tradycyjnie już swoje afterparty przygotowały największe marki branży rozrywkowej i medialnej, w tym InStyle, HBO, Netflix czy Amazon Prime. To właśnie tam można było spotkać laureatów, nominowanych i gwiazdy, które tej nocy przyszły głównie na dobrą imprezę.

Kolejne przyjęcia oznaczały dla gości zmianę stylizacji. Wieczorowe suknie i dopasowane smokingi ustępowały miejsca kreacjom bardziej swobodnym, choć wciąż spektakularnym i zgodnym z najnowszymi trendami. Fotografowie uwieczniali gwiazdy przemieszczające się między samochodami a wejściami do klubów i hoteli. Wśród nich znaleźli się m.in. Jennifer Lopez, Emma Stone, Sofia Vergara, Zoë Kravitz, Teyana Taylor czy Paris Hilton. Sporo uwagi przyciągały także pary, takie jak Nick Jonas i Priyanka Chopra, którzy nie kryli czułości podczas nocnych eskapad.

