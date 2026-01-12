Próbny egzamin ósmoklasisty: matematyka. Przecieki arkusze CKE + odpowiedzi, rozwiązania

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Arkusze CKE, przecieki, rozwiązania, odpowiedzi. We wtorek, 13 stycznia, uczniowie klas ósmych zmierzą się z próbnym egzaminem ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień ogólnopolskich egzaminów próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dla wielu uczniów będzie to najważniejszy sprawdzian przed właściwym egzaminem w maju.

Egzamin ósmoklasisty 2025 matematyka

Autor: Piotr Grzybowski / Super Express

Próbny egzamin ósmoklasisty: matematyka 2026. Arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania, przecieki

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpocznie się 13 stycznia o godzinie 9:00. Na rozwiązanie arkusza uczniowie będą mieli 125 minut. Egzamin ma formę pisemną i – podobnie jak egzamin właściwy – powinien być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do tych, które obowiązują w maju. W poniedziałek uczniowie pisali egzamin próbny z języka polskiego.

Jak wygląda arkusz z matematyki? Zgodnie z informacjami CKE, arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z 20–21 zadań, za które łącznie można zdobyć 30 punktów. Około połowę punktów stanowią zadania zamknięte, a pozostałą część – zadania otwarte.

W arkuszu pojawiają się m.in.:

  • zadania wyboru wielokrotnego, prawda–fałsz i na dobieranie,
  • krótkie zadania rachunkowe,
  • zadania otwarte wymagające zapisania toku rozumowania i obliczeń.

Egzamin sprawdza m.in. sprawność rachunkową, umiejętność interpretowania danych, rozumowanie matematyczne oraz stosowanie wiedzy w zadaniach praktycznych.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: Matematyka. Arkusze CKE – kiedy będą dostępne?

Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki zawierają zadania wcześniej niepublikowane. W pierwszej kolejności materiały trafiają do szkół, a następnie – w dniu egzaminu, o godzinie rozpoczęcia testu – są publikowane na oficjalnych stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dzięki temu uczniowie, którzy nie mogli pisać egzaminu w szkole, również mają możliwość rozwiązania arkusza. W naszym artykule krótko po zakończeniu egzaminu opublikujemy: arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki, odpowiedzi do zadań.

Próbny egzamin ósmoklasisty ma charakter diagnostyczny. Pozwala sprawdzić, z jakimi typami zadań uczeń radzi sobie dobrze, a które obszary matematyki wymagają jeszcze powtórki. To także okazja do oswojenia się z arkuszem, presją czasu i zasadami pracy podczas egzaminu.

Wyniki próbnego egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły, ale mogą być cenną wskazówką przed właściwym egzaminem ósmoklasisty.

