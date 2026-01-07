Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: harmonogram egzaminów, arkusze CKE i odpowiedzi!

W listopadzie 2025 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026. Testy odbędą się w dniach 12–14 stycznia 2026 r. i obejmą język polski, matematykę oraz język angielski. Udział w egzaminie próbny jest dobrowolny, ale zalecany, ponieważ pozwala lepiej przygotować się do egzaminu właściwego w maju.

Terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 został zaplanowany na trzy kolejne dni, z rozpoczęciem testów o godzinie 9:00:

12 stycznia 2026 (poniedziałek) – język polski

13 stycznia 2026 (wtorek) – matematyka

14 stycznia 2026 (środa) – język angielski

Harmonogram został przygotowany tak, aby uczniowie mogli w spokoju zmierzyć się z każdym przedmiotem i oswoić się z formą egzaminu.

Dlaczego warto wziąć udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty 2026?

Udział w próbnych testach jest dobrowolny, jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna zachęca szkoły do ich organizacji. Egzamin próbny daje uczniom możliwość zapoznania się z typową strukturą zadań, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty 2026, a także sprawdzenia swojego przygotowania w praktyce. Dodatkowo udział w takich testach pozwala zredukować stres związany z właściwym egzaminem, który odbędzie się w maju 2026 roku, i lepiej zaplanować powtórki oraz naukę przed majowym testem. Próbny egzamin umożliwia również uczniom otrzymanie informacji zwrotnych od nauczycieli, dzięki czemu mogą skorygować ewentualne braki w wiedzy i pewniej podejść do właściwego sprawdzianu.

Jak przygotować się do próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026?

Choć egzamin próbny nie jest obowiązkowy, warto podejść do niego poważnie. Dobrym sposobem jest:

powtórzenie kluczowych zagadnień z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,

rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat,

zaplanowanie czasu na każdą część egzaminu tak, jak na właściwym teście,

przygotowanie spokojnego miejsca do pracy i wszystkich potrzebnych materiałów.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 to doskonała okazja, aby uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i nabrać pewności siebie przed majowym egzaminem.