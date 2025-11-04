CKE ogłasza terminy próbnych matur i egzaminu ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kiedy odbędą się próbne egzaminy!

Spis treści
Terminy próbnych egzaminów ogłoszone przez CKE
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała szczegółowy harmonogram dotyczący próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnych egzaminów maturalnych w Formule 2023. Zgodnie z komunikatem, szkoły mogą przeprowadzić testy dobrowolnie – decyzję o udziale podejmuje każda placówka indywidualnie.
Próbne matury 2026 – dwa terminy: styczeń i marzec
Próbne egzaminy maturalne w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w dwóch terminach:
- 12–16 stycznia 2026 r.,
- 4–6 marca 2026 r.
Egzaminy zostaną przeprowadzone w dwóch sesjach:
- porannej o godz. 9:00,
- popołudniowej o godz. 14:00.
W styczniu uczniowie przystąpią do egzaminów z przedmiotów dodatkowych (rozszerzonych), natomiast w marcu odbędą się testy obowiązkowe z poziomu podstawowego.
Harmonogram próbnych matur – styczeń 2026
W dniach 12–16 stycznia 2026 r. CKE zaplanowała egzaminy z przedmiotów do wyboru. Wszystkie odbędą się w formie pisemnej:
- 12 stycznia (poniedziałek) – rano: historia sztuki, po południu: historia muzyki
- 13 stycznia (wtorek) – rano: fizyka, po południu: filozofia
- 14 stycznia (środa) – rano: biologia, po południu: historia
- 15 stycznia (czwartek) – rano: chemia, po południu: geografia
- 16 stycznia (piątek) – rano: wiedza o społeczeństwie
Egzaminy te mają na celu pomóc maturzystom w przygotowaniach do właściwego egzaminu dojrzałości i sprawdzeniu postępów w nauce.
Próbne matury – marzec 2026. Obowiązkowe egzaminy pisemne
Druga tura próbnych matur odbędzie się w dniach 4–6 marca 2026 r. i obejmie obowiązkowe przedmioty maturalne na poziomie podstawowym:
- 4 marca (środa) – język polski,
- 5 marca (czwartek) – matematyka,
- 6 marca (piątek) – język angielski.
To właśnie te egzaminy decydują o zaliczeniu matury, dlatego dla uczniów są szczególnie ważne. Próbne testy pozwolą sprawdzić nie tylko wiedzę, ale i czas reakcji oraz umiejętność pracy w warunkach egzaminacyjnych.
Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 – termin i przedmioty
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła także harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 12–14 stycznia 2026 r.
Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00 każdego dnia:
- 12 stycznia (poniedziałek) – język polski,
- 13 stycznia (wtorek) – matematyka,
- 14 stycznia (środa) – język angielski.
Udział w próbnych testach ma charakter dobrowolny, ale CKE zachęca szkoły do ich organizacji, ponieważ pomagają uczniom w lepszym przygotowaniu się do egzaminu właściwego, który odbędzie się w maju.