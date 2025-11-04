CKE ogłasza terminy próbnych matur i egzaminu ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kiedy odbędą się próbne egzaminy!

Terminy próbnych egzaminów ogłoszone przez CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała szczegółowy harmonogram dotyczący próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnych egzaminów maturalnych w Formule 2023. Zgodnie z komunikatem, szkoły mogą przeprowadzić testy dobrowolnie – decyzję o udziale podejmuje każda placówka indywidualnie.

Próbne matury 2026 – dwa terminy: styczeń i marzec

Próbne egzaminy maturalne w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w dwóch terminach:

12–16 stycznia 2026 r.,

4–6 marca 2026 r.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dwóch sesjach:

porannej o godz. 9:00,

popołudniowej o godz. 14:00.

W styczniu uczniowie przystąpią do egzaminów z przedmiotów dodatkowych (rozszerzonych), natomiast w marcu odbędą się testy obowiązkowe z poziomu podstawowego.

Harmonogram próbnych matur – styczeń 2026

W dniach 12–16 stycznia 2026 r. CKE zaplanowała egzaminy z przedmiotów do wyboru. Wszystkie odbędą się w formie pisemnej:

12 stycznia (poniedziałek) – rano: historia sztuki, po południu: historia muzyki

13 stycznia (wtorek) – rano: fizyka, po południu: filozofia

14 stycznia (środa) – rano: biologia, po południu: historia

15 stycznia (czwartek) – rano: chemia, po południu: geografia

16 stycznia (piątek) – rano: wiedza o społeczeństwie

Egzaminy te mają na celu pomóc maturzystom w przygotowaniach do właściwego egzaminu dojrzałości i sprawdzeniu postępów w nauce.

Próbne matury – marzec 2026. Obowiązkowe egzaminy pisemne

Druga tura próbnych matur odbędzie się w dniach 4–6 marca 2026 r. i obejmie obowiązkowe przedmioty maturalne na poziomie podstawowym:

4 marca (środa) – język polski,

5 marca (czwartek) – matematyka,

6 marca (piątek) – język angielski.

To właśnie te egzaminy decydują o zaliczeniu matury, dlatego dla uczniów są szczególnie ważne. Próbne testy pozwolą sprawdzić nie tylko wiedzę, ale i czas reakcji oraz umiejętność pracy w warunkach egzaminacyjnych.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 – termin i przedmioty

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła także harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 12–14 stycznia 2026 r.

Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00 każdego dnia:

12 stycznia (poniedziałek) – język polski,

13 stycznia (wtorek) – matematyka,

14 stycznia (środa) – język angielski.

Udział w próbnych testach ma charakter dobrowolny, ale CKE zachęca szkoły do ich organizacji, ponieważ pomagają uczniom w lepszym przygotowaniu się do egzaminu właściwego, który odbędzie się w maju.