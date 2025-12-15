Koszmarne potrącenie pieszej. Kobieta z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala

W miejscowości Ząb na Podhalu doszło wieczorem do potrącenia pieszej.

Poszkodowana kobieta z licznymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Potrącenie w Zębie. Kobieta z licznymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala

Wieczorny spacer zakończył się dla jednej z kobiet prawdziwym dramatem. Jak wynika z informacji przekazywanych przez służby, do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 grudnia, gdy zapadł już zmrok. Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowana piesza doznała licznych obrażeń ciała. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po udzieleniu pierwszej pomocy podjął decyzję o natychmiastowym transporcie kobiety do szpitala. Jej stan jest poważny.

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną i przeprowadzili oględziny pojazdu biorącego udział w zdarzeniu. - Prowadzone są również czynności z kierującym i pasażerką pojazdu. W chwili zdarzenia trzeźwi – informują wstępnie policjanci, co potwierdza, że zarówno osoba kierująca pojazdem, jak i podróżująca z nią pasażerka, nie znajdowały się pod wpływem alkoholu. Mimo to, śledczy będą drobiazgowo wyjaśniać, czy prędkość pojazdu była dostosowana do warunków panujących na drodze oraz czy kierowca zachował należytą ostrożność.

Wypadek w Zębie. Policja bada przyczyny i apeluje o ostrożność

Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą teraz zeznania świadków, a także analiza zabezpieczonego materiału dowodowego. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą ustalać dokładny przebieg zdarzenia, by odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi winę za ten tragiczny wypadek.

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku. Jesienno-zimowa aura, szybko zapadający zmierzch i często śliska nawierzchnia dróg to czynniki, które drastycznie zwiększają ryzyko wypadków. Policja przypomina pieszym o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, które mogą uratować życie, a kierowcom – o zdjęciu nogi z gazu i wzmożonej czujności w rejonie przejść dla pieszych i na nieoświetlonych odcinkach dróg.

