Paraliż lotniska w Krakowie. Pasażerowie wylądują nawet 300 km dalej

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-12-13 13:13

Gęsta mgła spowiła Kraków i okolice, powodując poważne zakłócenia w ruchu lotniczym. Część lotów, które miały wylądować na lotnisku w Balicach, została przekierowana na inne lotniska w Polsce, m.in. do Katowic, Rzeszowa i Warszawy. Pasażerowie proszeni są o śledzenie komunikatów przewoźników i aktualnych informacji na stronie internetowej oraz w aplikacji lotniska.

Kraków Balice pod mgłą. C.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Samolot pasażerski stoi na pasie startowym lotniska, otoczony gęstą mgłą, która ogranicza widoczność. Pas startowy jest ciemnoszary z białymi i żółtymi oznaczeniami poziomymi. W tle, po prawej stronie, majaczą sylwetki pojazdów lotniskowych i wysokich słupów oświetleniowych, również częściowo zasłonięte mgłą.
  • Gęsta mgła sparaliżowała ruch lotniczy na lotnisku Kraków Balice, zmuszając do przekierowania wielu samolotów.
  • Loty z popularnych kierunków, takich jak Londyn, Rzym czy Frankfurt, zostały skierowane do Katowic, Rzeszowa i Warszawy.
  • Lotnisko w Krakowie często boryka się z takimi problemami – dowiedz się, dlaczego.

Mgła nad Krakowem. Loty przekierowane na inne lotniska

Jak informuje Krakow Airport, decyzje o przekierowaniach lub odwołaniach rejsów podejmują linie lotnicze. To one na bieżąco informują pasażerów o zmianach. Lotnisko aktualizuje wiadomości na tablicach odlotów i przylotów w terminalu, na stronie internetowej oraz w aplikacji, bazując na informacjach od przewoźników lub firm handlingowych.

Do Katowic przekierowano samoloty m.in. z Helsinek, Pafos, Malty, Marsylii, Rzymu, Sztokholmu, Londynu i Frankfurtu. Na Lotnisko Chopina w Warszawie skierowano lot z Antalyi, a do portu Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów - rejsy z Shannon i Edynburga.

Dlaczego mgła tak często utrudnia loty w Krakowie?

Problemy z powodu mgły na lotnisku w Krakowie nie są nowością. Zmiany w lotach zdarzały się również w ubiegłym tygodniu. Dlaczego? Krakowskie lotnisko nie posiada nowoczesnego systemu ILS, który umożliwiałby widoczność w gęstej mgle.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje się, że liczba ta wyniesie 13 mln pasażerów.

W związku z trudną sytuacją, Krakow Airport apeluje do wszystkich pasażerów o śledzenie komunikatów od przewoźników oraz regularne sprawdzanie aktualnych informacji na stronie internetowej i w aplikacji lotniska. Warto również skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące swojego rejsu.

Ewakuowano część terminala lotniska w Krakowie. Potencjalnie podejrzany przedmiot
