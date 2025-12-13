Paraliż lotniska w Krakowie. Pasażerowie wylądują nawet 300 km dalej

Gęsta mgła sparaliżowała ruch lotniczy na lotnisku Kraków Balice, zmuszając do przekierowania wielu samolotów.

Loty z popularnych kierunków, takich jak Londyn, Rzym czy Frankfurt, zostały skierowane do Katowic, Rzeszowa i Warszawy.

Lotnisko w Krakowie często boryka się z takimi problemami – dowiedz się, dlaczego.

Mgła nad Krakowem. Loty przekierowane na inne lotniska

Jak informuje Krakow Airport, decyzje o przekierowaniach lub odwołaniach rejsów podejmują linie lotnicze. To one na bieżąco informują pasażerów o zmianach. Lotnisko aktualizuje wiadomości na tablicach odlotów i przylotów w terminalu, na stronie internetowej oraz w aplikacji, bazując na informacjach od przewoźników lub firm handlingowych.

Do Katowic przekierowano samoloty m.in. z Helsinek, Pafos, Malty, Marsylii, Rzymu, Sztokholmu, Londynu i Frankfurtu. Na Lotnisko Chopina w Warszawie skierowano lot z Antalyi, a do portu Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów - rejsy z Shannon i Edynburga.

Dlaczego mgła tak często utrudnia loty w Krakowie?

Problemy z powodu mgły na lotnisku w Krakowie nie są nowością. Zmiany w lotach zdarzały się również w ubiegłym tygodniu. Dlaczego? Krakowskie lotnisko nie posiada nowoczesnego systemu ILS, który umożliwiałby widoczność w gęstej mgle.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje się, że liczba ta wyniesie 13 mln pasażerów.

W związku z trudną sytuacją, Krakow Airport apeluje do wszystkich pasażerów o śledzenie komunikatów od przewoźników oraz regularne sprawdzanie aktualnych informacji na stronie internetowej i w aplikacji lotniska. Warto również skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące swojego rejsu.