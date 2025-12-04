Paraliż lotniska w Krakowie?! "To jest jakiś dramat". Jest nowy komunikat

Gęsta mgła i utrudnienia na lotnisku. Komunikat Kraków Airport

- Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom - czytamy na profilu Kraków Airport na Facebooku. W komunikacie dodano, że do Katowic ostały przekierowane następujące rejsy:

AY 1161 z Helsinek

AF 4000 z Paryża

- To jest jakiś dramat. Zamiast lądować w Krakowie od kilku godzin koczujemy na lotnisku, bo samolot przez mgłę jest opóźniony. Krakow Airport obudźcie się i zacznijcie inwestować w systemy! To jest kpina, co się dzieje - napisała oburzona pani Joanna.

Przedstawiciele krakowskiego lotniska podkreślili, że informacje dotyczące przekierowań bazują na danych z INFLOT, przekazywanych przez linie lotnicze, a aktualizowanych przez firmy handlingowe. - Prosimy o śledzenie informacji od przewoźników, to są najbardziej aktualne dane - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Bieżące informacje dotyczące rozkładu lotów dostępne są także na stronie i w aplikacji mobilnej.

Ostrzeżenie IMGW przed gęstą mgłą

Do godziny 10:00 obowiązuje żółty alert (pierwszego stopnia) od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą. - Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź - czytamy w komunikacie dla Krakowa. Ostrzeżenie może ulec aktualizacji. Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność.

