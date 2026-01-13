Matematyka: egzamin próbny ósmoklasisty 2026 – odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE

Egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku to dla wielu uczniów pierwszy realny test przed majowym sprawdzianem. Największe zainteresowanie budzą arkusze CKE, a także odpowiedzi i rozwiązania zadań, które pozwalają szybko zweryfikować swoje wyniki. W tym materiale publikujemy arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2026 oraz sugerowane odpowiedzi i rozwiązania, przygotowane w oparciu o obowiązujące zasady oceniania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Arkusz egzaminacyjny składa się z 20–21 zadań, za które łącznie można zdobyć 30 punktów. Uczniowie rozwiązują zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające zapisania obliczeń i pełnego toku rozumowania.

Egzamin próbny ósmoklasisty matematyka 2026 - arkusze, odpowiedzi, rozwiązania

Analiza rozwiązań próbnego egzaminu z matematyki pozwala lepiej zrozumieć wymagania egzaminacyjne i sposób oceniania CKE. W zadaniach otwartych punktowane jest nie tylko poprawne rozwiązanie końcowe, ale także logiczny tok myślenia i poprawne etapy obliczeń. To cenna wskazówka przed egzaminem ósmoklasisty w maju.