Matematyka: egzamin próbny ósmoklasisty 2026 – odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE

Jacek Chlewicki
2026-01-13 9:35

Egzamin próbny ósmoklasisty 2026 z matematyki wzbudza duże zainteresowanie uczniów i rodziców. W tym artykule publikujemy arkusz CKE, a także odpowiedzi i rozwiązania zadań z matematyki, które pozwalają szybko sprawdzić wynik i lepiej przygotować się do właściwego egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku to dla wielu uczniów pierwszy realny test przed majowym sprawdzianem. Największe zainteresowanie budzą arkusze CKE, a także odpowiedzi i rozwiązania zadań, które pozwalają szybko zweryfikować swoje wyniki. W tym materiale publikujemy arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2026 oraz sugerowane odpowiedzi i rozwiązania, przygotowane w oparciu o obowiązujące zasady oceniania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Arkusz egzaminacyjny składa się z 20–21 zadań, za które łącznie można zdobyć 30 punktów. Uczniowie rozwiązują zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające zapisania obliczeń i pełnego toku rozumowania.

Egzamin próbny ósmoklasisty matematyka 2026 - arkusze, odpowiedzi, rozwiązania

Analiza rozwiązań próbnego egzaminu z matematyki pozwala lepiej zrozumieć wymagania egzaminacyjne i sposób oceniania CKE. W zadaniach otwartych punktowane jest nie tylko poprawne rozwiązanie końcowe, ale także logiczny tok myślenia i poprawne etapy obliczeń. To cenna wskazówka przed egzaminem ósmoklasisty w maju.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 CKE: matematyka - wszystkie odpowiedzi do arkusza CKE 13.01.2026
16 zdjęć
Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: Matematyka ARKUSZE CKE
23 zdjęcia
